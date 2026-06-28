En Ecuador advierten la gran ventaja que tendrá México en los 16avos del Mundial 2026

México y Ecuador se alistan para enfrentarse en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana cerró como líder del Grupo A de manera invicta. Mientras que el conjunto ecuatoriano logró colarse en el tercer lugar del Grupo E tras vencer a Alemania en el último partido de la Fase de Grupos.

De acuerdo a medios ecuatorianos el papel del equipo de Javier Aguirre es de gran cuidado. Ya que logró mostrar su efectividad en la justa mundialista tras ganar sus primeros tres partidos y no recibir ningún gol de por medio. Considerando que una de las grandes ventajas que México tendrá en la eliminatoria será que jugarán de local en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana cerró la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de manera invicta

Desde Ecuador advierten el peso del Estadio Ciudad de México en la eliminatoria

México cuenta con un saldo positivo cuando juega en el Coloso de Santa Úrsula. Ya que desde 1966, el equipo mexicano suma un récord de 95 victorias, 38 empates y solo 8 derrotas en 143 partidos. Algo que en Ecuador consideran como una ventaja que se deberá de tomar en cuenta.

“La selección ha establecido su base en Ciudad de México, con el Estadio Azteca como epicentro emocional y competitivo, lo que le otorga una ventaja difícil de igualar” reportan desde Ecuavisa. Otro punto importante que también señalaron es el tema de la altura (2240 metros sobre el nivel del mar) que puede condicionar la eliminatoria.

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La veteranía de Javier Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier Aguirre cuenta con la experiencia necesaria para afrontar una eliminatoria más a manos de la Selección Mexicana. Siendo su tercera Copa Mundial de la FIFA™ como entrenador. Algo que podría ser esencial a la hora de resolver partidos desde su lectura de juego.

Javier Aguirre apunta a ser una de las claves para el México vs Ecuador

Cabe mencionar que el “Vasco” también cuenta con un papel importante como jugador al disputar el Mundial de México 86. La cual se considera como la mejor participación de la Selección Mexicana en una justa mundialista al llegar a Cuartos de Final. Por lo que la misión ahora de Aguirre será el repetir dicha historia ahora que su selección vuelve a ser uno de los anfitriones del torneo.

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