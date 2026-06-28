Sebastián Beccacece: El DT de Ecuador que gana lo mismo que Scaloni y hoy enfrentará a México en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador será el próximo rival de México en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la previa del partido, el nombre de Sebastián Beccacece volvió a ocupar el centro de la escena. El entrenador argentino figura entre los técnicos mejor pagados del torneo. El DT de “la Tri” gana casi el mismo salario que Lionel Scaloni en Argentina.

La presión sobre Ecuador cambió por completo en cuestión de días. Después de la derrota con Costa de Marfil y el empate contra Curazao, las críticas apuntaron al cuerpo técnico. Sin embargo, la victoria de la Tri ante Alemania modificó el panorama. Sebastián Beccacece tiene el respaldo de sus jugadores y un salario muy importante en Ecuador antes de enfrentar a México.

Sebastián Beccacece dirigirá por primera vez en un Mundial|Getty Images

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Sebastián Beccacece y el salario que comparte con Scaloni

Beccacece percibe un salario anual de USD 2.4 millones al frente de Ecuador. El monto incluye el pago de su cuerpo técnico. La cifra ronda los USD 200 mil mensuales y lo ubica entre los entrenadores mejor pagados del Mundial 2026.

Así como su vínculo termina al final de la Copa del Mundo, su ingreso está cerca del salario del DT de la selección de Argentina. Lionel Scaloni gana alrededor de USD 2,6 millones anuales tras renovar su vínculo en 2023.

Lionel Scaloni con la selección de Argentina|Agustin Marcarian/REUTERS

Sebastián Beccacece pasó de las críticas al respaldo

La situación del DT fue dura. Ecuador perdió ante Costa de Marfil y empató frente a Curazao. Esto causó cuestionamientos de la prensa y de los aficionados. Incluso hubo momentos de tensión en las tribunas con familiares del entrenador. Todo cambió en la última jornada del Grupo E. Ecuador venció 2-1 a Alemania en Nueva Jersey y volvió el respaldo.

México vs Ecuador: números y contexto del cruce

México terminó como líder del Grupo A luego de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares.

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

– Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

– Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México 3-0 Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

– Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v Ecuador - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

Los resultados de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador 0-1 Costa de Marfil

Ecuador 0-0 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

Ecuador v México — 16avos de final

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

La emoción de Martinoli fue evidente

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.

