Rayados de Monterrey ya tiene en la mira a su próximo presidente deportivo con pasado en Cruz Azul

Rayados de Monterrey sigue sin levantar, pese a que la directiva corrió a Domènec Torrent y prueba de ello fue la derrota en casa que sufrió a manos de Atlético de San Luis. Por ello, los altos mandos ya analizan una reestructuración y tienen en la mira a su próximo presidente deportivo con pasado en Cruz Azul.

En las últimas horas, el nombre de Eduardo “Yayo” de la Torre ha circulado en medios nacionales y locales como el reemplazo de José Antonio “Tato” Noriega en la presidencia deportiva del club regio, debido a que este último tendría un pie afuera de la institución, que en su historia ha tenido grandes futbolistas, como es el caso de Dorlan Pabón, quien regresó a México para jugar un partido.

“Yayo” fue vicepresidente de Cruz Azul en 2007 y director deportivo en 2016.|Archivo

Noriega tomó las riendas del club en noviembre de 2022, pero no ha cumplido con las exigencias del club, que es darle un título de la Liga BBVA MX. Incluso, hay varios rumores de que “Tato” ya no toma decisiones dentro de Monterrey y que lo más seguro es que al término del Clausura 2026 se oficialice su salida.

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La experiencia del que podría ser el próximo presidente deportivo de Rayados

“Yayo” viene de una familia 100% futbolera y de cuna chiva, pues su padre fue Javier de la Torre, quien fue el entrenador del Campeonísimo por los años 60. Además, sus primos son José Manuel “Chepo” y Néstor, quienes fueron futbolistas y actualmente han fungido como entrenador y presidente deportivo, respectivamente.

Eduardo fue campeón con Chivas como jugador, carrera que terminó en 1993. Fue hasta 10 años después que comenzó su carrera como entrenador en el Rebaño, para después dirigir a Santos Laguna, Chiapas y Morelia.

De la Torre es recordado en Cruz Azul en 2 etapas. La primera de ellas fue en 2007, cuando ocupó el cargo de vicepresidente, pero fue hasta 2016 que tomó por completo las riendas del club al ser nombrado director deportivo.

Cabe destacar que “Yayo” también fue director deportivo del Necaxa y encabezó un equipo que a la postre consiguió el ascenso para regresar nuevamente a la Liga BBVA MX tras 5 años de ausencia.