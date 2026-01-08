Estos jugadores tendrían las de perder con la llegada de Aarón Mejía a Club América

Muchos aficionados americanistas se preguntan cómo juega Aarón Mejía, el reciente refuerzo del Club América . Pero dentro de la plantilla de las Águilas también hay algunas dudas, como por ejemplo quiénes sufrirán la pérdida de minutos por la llegada del defensor con pasado en los Xolos de Tijuana. Hay que ver cómo se lo toman y si verdaderamente son relegados.

Mejía se unió a la llegada de Rodrigo Dourado (que generó que América prescinda de futbolistas) y de esta manera las Águilas le suman competencia al lateral derecho. André Jardine tendrá que administrar egos y minutos entre el ex Tijuana y los defensores Kevin Álvarez y Dagoberto Espinosa (este último aún se encuentra lesionado).

Aarón Mejía en Club América

Las posibles razones del fichaje de Aarón Mejía en Club América

El fichaje de Aarón Mejía seguramente responde a la lesión de Espinosa y a querer buscar tener el máximo nivel en todas las posiciones. También se habla de que Kevin Álvarez y otros laterales del América podrían ser convocados por la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese marco, necesitarán más jugadores para la Liguilla del Clausura 2026.

Los números de Aarón Mejía en los Xolos de Tijuana

En los meses finales del 2025, Aarón Mejía tuvo apenas 13 minutos en uno de los últimos 7 partidos que disputó La Jauría. De ese modo, el defensa de 24 años perdió cierto protagonismo. Al margen de eso, según BeSoccer, los números del lateral derecho de los Xolos de Tijuana han sido los siguientes:

Partidos disputados: 53

Encuentros comenzados como titular: 34

Goles que pudo convertir: 0

Asistencias que aportó: 2

Tarjetas que recibió: 5 amarillas y una roja

Los números de Kevin Álvarez y Dagoberto Espinosa en el Apertura 2025

Teniendo en cuenta que todos pelearán por un lugar en el primer equipo, a continuación mostramos las estadísticas de los jugadores que ya se encontraban en el América:

Edad: 26 vs. 21

Valor de mercado: 2.5 Md€ vs. 3 Md€

Partidos jugados: 99 vs. 31

Encuentros de titular: 73 vs. 20

Goles marcados: 5 vs. 1

Asistencias aportadas: 10 vs. 0

Tarjetas recibidas: 9 amarillas y 2 rojas vs. 5 amarillas y 0 rojas.