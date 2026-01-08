¿Qué tan bueno es Aarón Mejía, flamante refuerzo de Club América?

Así como muchos se preguntaban cómo juega Rodrigo Dourado , ahora con la llegada de Aarón Mejía la duda es la misma. El lateral derecho es el segundo refuerzo confirmado del Club América para el Clausura 2026 y podría ser el último de cara al torneo que está por comenzar. A priori, parece más una apuesta a futuro que un futbolista de impacto inmediato.

Si bien América tiene el fichaje de un crack de la Liga BBVA MX como objetivo , todo indica que será muy difícil cerrarlo antes de este viernes y que la plantilla dirigida por André Jardine finalmente se completará con Dourado, Fernando Tapia (portero que regresa de un préstamo) y el propio Mejía. Este lateral fue destacado por especialistas en scouting desde hace años.

Aarón Mejía, ex jugador de los Xolos y refuerzo de América|Julio Diaz/MEXSPORT

Atento aficionados del América: Así juega Aarón Mejía según los especialistas

“Hay mucho talento en la Liga MX Expansión. Hay varios ejemplos que llegaron a la Liga MX. Uno de mis laterales derechos favoritos es Aaron Mejía, de Dorados”, expresó Iñaki América, especialista en scouting. Y agregó que es un futbolista muy bueno en la marca, en 1v1 y también yendo al ataque (en menor medida).

TE PUEDE INTERESAR:



Mejía, que puede jugar como lateral o carrilero, disputó 60 partidos con Dorados de Sinaloa y 53 juegos con el primer equipo de Xolos de Tijuana. En los últimos partidos fue banca, pero siempre supo ser relevante para La Jauría. Según SofaScore, en el último semestre tuvo una valoración promedio de 6.53, nada mal para un equipo que sufría en defensa.

Club América se refuerza|Crédito: @ClubAmerica / X

La emoción de Aarón Mejía por llegar a Club América

“¡Bienvenido al Club América, Aarón Mejía!”, expresaron en las redes sociales de la institución. En tanto, el defensa escribió: “Un sueño más que se cumple. Gracias a Dios y a todos los que han sido parte del camino. Trabajaré al máximo para todo lo que se viene. Contento de llegar al Club América”.

Los números de Aarón Mejía en los Xolos de Tijuana

Al margen de que en los últimos tiempos vio muy pocos minutos (13’ en un solo partido de los últimos 7 que disputaron los Rojinegros), el defensor de 24 años ha sido una pieza importante. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los futbolistas, los números de Aarón Mejía en los Xolos de Tijuana han sido los siguientes: