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¿Jugar contra Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026? Esto opinó Lamine Yamal

El jugador de España habló sobre el cruce de Croacia y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Jugar contra Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026? Esto opinó Lamine Yamal

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras Croacia se enfrentaba a Portugal por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la selección de España ya se había clasificado a Octavos de Final de la competición tras ganarle 3-0 a Austria horas antes. Entonces, simplemente esperaban al ganador de este duelo. A Lamine Yamal le preguntaron a quién prefería y habló de Cristiano Ronaldo.

Con estadio confirmado, Portugal jugaba contra Croacia en un partido muy difícil. Así como se habla del gran rendimiento de Lamine Yamal, también se especulaba sobre que podían ser los últimos partidos de Cristiano Ronaldo. Pues CR7 se retiraría de la selección portuguesa. Antes podría tener un duelo contra la joven estrella de España.

Cristiano Ronaldo
|MEXSPORT

Esto dijo Lamine Yamal sobre jugar contra Cristiano Ronaldo

“¿Croacia o Portugal? Bueno, me da igual la verdad. Sería un honor jugar contra Cristiano (Ronaldo), pero pienso en ganar el partido y me da igual quien pase de los dos”, sostuvo en zona mixta luego del partido.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo llegan Portugal y Croacia al partido de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Portugal (segundo del Grupo K con 5 puntos)

  • Portugal 0 - 0 RD Congo
  • Portugal 5 - 0 Uzbekistán
  • Colombia 0 - 0 Portugal

Croacia (segundo del Grupo L con 6 puntos)

  • Inglaterra 4 - 2 Croacia
  • Panamá 0 - 1 Croacia
  • Croacia 2 - 1 Ghana
Lamine Yamal
|REUTERS

¿Cómo llega España a los Octavos de Final? (líder del Grupo H con 7 puntos)

  • España 0 - 0 Cabo Verde
  • España 4 - 0 Arabia Saudí
  • Uruguay 0 - 1 España
  • 16avos de Final España 3 - 0 Austria

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