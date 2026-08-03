Jugó en Atlas y confesó que le paga 200 dólares a sus compañeros para que le den asistencias

Mientras Atlas perdió al refuerzo que tanto quería para el Apertura 2026, un exfutbolista de la institución de Guadalajara volvió a ser noticia, esta vez por una declaración que sorprendió después de un partido del futbol argentino. Pues trascendió que les paga dinero a los compañeros que le brinden asistencias y le permitan hacer un gol.

Así como hoy Atlas ficha a jugadores internacionales, supo suceder también en el pasado con préstamos. Por ejemplo, Matías Cóccaro supo reforzar al equipo tapatío en 2025. Este punta uruguayo viene de marcar un gol en el futbol argentino y sorprendió a todos al confesar la dinámica con sus compañeros para incentivar las asistencias, a quienes les paga dinero.

Matías Cóccaro, delantero de Newell's y ex Atlas, habló tras el empate 2-2 frente a Boca Juniors en la tercera jornada del Clausura 2026 de Argentina. El atacante uruguayo aseguró que entrega 200 dólares a los compañeros que le dan una asistencia.

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El ex Atlas explicó su particular incentivo

Después de marcar el empate parcial ante Boca, Cóccaro apareció durante la entrevista que realizaba su compañero Facundo Guch y comentó entre risas que ya le había pagado por la asistencia. Minutos después, el propio Guch confirmó que ambos habían hecho una apuesta antes del partido.

Ahora todos van a querer asistir... ¡Atención al jugoso premio que se llevó Guch por asistir al Zorro Cóccaro!



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Guch explicó que el premio consiste en un pago de 200 dólares para quien participe con una asistencia en alguno de los goles de Cóccaro. Incluso bromeó al asegurar que ahora buscará asistirlo con mayor frecuencia para seguir con esa recompensa.

El paso de Matías Cóccaro por Atlas

Antes de regresar al futbol argentino, Matías Cóccaro jugó con Atlas durante 2025. El delantero llegó al conjunto rojinegro a préstamo desde CF Montréal con una opción de compra, aunque finalmente la operación no se hizo definitiva.

Durante su etapa en la Liga BBVA MX, Cóccaro disputó 27 partidos y marcó tres goles con la camiseta del Atlas. Al concluir el préstamo, el club decidió no ejercer la opción de compra y el uruguayo continuó su carrera en Argentina.

El delantero vive un nuevo momento en Argentina

Ahora con Newell's, Cóccaro busca recuperar el protagonismo que mostró en etapas anteriores de su carrera. Su gol frente a Boca y la anécdota sobre el premio a sus compañeros son muy comentados en Argentina. El exjugador del Atlas refleja el buen ambiente que mantiene con sus compañeros de vestidor.