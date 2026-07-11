Atlas sigue en el proceso de transición, luego de que cambiara de propietario. Pero uno de los bombazos de la Liga BBVA MX lo tienen los rojinegros al fichar a un jugador de Marruecos, que perdió 2-0 ante Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El jugador de 28 años es un killer del área, pues en una temporada marcó 27 goles.

Los Zorros hicieron oficial el fichaje de Ryan Mmaee para el Apertura 2026. El marroquí es un goleador por naturaleza, por lo que se espera que la rompa en la Liga BBVA MX, como lo hizo en la Liga de Chipre, donde la temporada pasada militó Memo Ochoa, quien se despidió oficialmente tras el Mundial de 2026: “Las luces se apagan”.

Atlas la rompe y ficha a jugador de Marruecos que marcó 27 goles en una temporada|Atlas FC

“Estamos emocionados de verte en el Atlas FC, Mmaee. 27 goles y 13 asistencias la temporada pasada. Los números de nuestro nuevo fichaje, fiel”, compartió el club jalisciense en sus redes sociales acompañado de un video con algunos de los goles del delantero.

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Lo que debes saber del nuevo refuerzo de Atlas

Mmae es un futbolista que cuenta con las nacionalidades de Bélgica y de Marruecos, selección que llegó hasta la instancia de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pese a que la rompió con su último equipo, el jugador de 28 años no fue convocado por su selección.

El delantero inició su carrera en el Standard Lieja, donde pasó por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Posteriormente pasó al Waasland-Beveren de Bélgica y al Aarhus. Pese a tener una corta edad, el marroquí ha pasado por varios equipos.

Standard Lieja

Waasland-Beveren

Aarhus GF

AEL Limassol

Ferencváros

Stoke City

Omonia Nicosia

Atlas

Cabe destacar que se desconoce cuánto fue el monto que tuvo que pagar Atlas por hacerse de los servicios del marroquí. No obstante, en la plataforma Transfermarkt. El futbolista de 28 años está tasado en 2.2 millones de euros, aunque en algún momento llegó a valer hasta 3 millones de euros.