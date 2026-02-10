Jugó para Chivas y América, y hoy podría regresar al futbol profesional en una nueva faceta

El futbol profesional podría tener muy pronto a un nuevo entrenador mexicano, pues Ángel Reyna ya cuenta con su Licencia PRO, el máximo nivel que le da derecho a poder dirigir en la Liga BBVA MX. Con ello, el exfutbolista que jugó para Chivas y América, puede encabezar un proyecto como “el primero abordo”. Conoce a lo que se ha dedicado el ex de Rayados después de colgar los botines.

Reyna presumió tal logro en sus redes sociales, en las que hizo hincapié en el proceso que ha tenido en el mundo del futbol desde que era un pequeño hasta el día de hoy, cuando buscará iniciar su carrera como entrenador. Conoce cómo fue la reconciliación entre Ángel y Aquivaldo Mosquera tras tener un conflicto en las Águilas.

Ángel Reyna obtuvo la Licencia PRO para poder dirigir en la Liga BBVA MX.|@angelreynaoficial

“Nadie lo hará por ti, nadie sabrá todo lo que pasaste, nadie pagará el precio que tú pagaste y nadie lo valorará como tú”, escribió el exjugador en sus redes sociales para compartir la obtención de su licencia como técnico.

Cabe resaltar que la FMF cuenta con 4 diferentes tipos de licencias: C, B, A y PRO. Esta última le puede costar a los aspirantes hasta 5 años de carrera, aunque depende del ritmo de cada uno. Con ello, el entrenador puede comandar un equipo en la Liga BBVA MX.

La carrera de Ángel Reyna, de nacer en América a irse a Chivas

El ahora entrenador surgió de las Fuerzas Básica del América, donde se comenzó a consagrar a finales de los 2000´s. Tuvo grandes torneos en lo individual, pues en uno de ellos salió campeón de goleo, pero en conjunto fue todo lo contrario.

A principios de 2012 salió del conjunto azulcrema rumbo a Rayados de Monterrey, para después pasar por Pachuca y Veracruz, pero fue en verano de 2014 que Chivas le brindó la confianza y lo fichó. En Guadalajara vivió momentos buenos y malos, por lo que solo permaneció 2 años.

Reyna jugó para Toluca y Celaya de la Liga de Expansión MX, hasta que a principios de 2020 colgó los botines en Veracruz. Cabe destacar que el exdelantero también fue seleccionado mexicano y su mejor momento lo vivió en 2011, cuando se consiguió la Copa Oro de esa edición.