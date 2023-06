Encuentro entre Reyna y Aquivaldo… ¿hubo reconciliación?

Tras más de 10 años de su inolvidable pelea cuando ambos eran futbolistas del América, este fin de semana Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera se reconciliaron y hasta se tomaron una fotografía juntos.

Lo que parecía impensado luego de las polémicas declaraciones que ha hecho el “Pleititos” en diferentes ocasiones en contra del colombiano, por fin se logró gracias a un homenaje que se le realizó a Cuauhtémoc Blanco.

La noche del sábado jugaron un partido de leyendas de América vs Chivas en el Estadio Jalisco en el que los dos ex jugadores estuvieron presentes, pero lo más sorprendente fue que el mismo Reyna subió una imagen junto a Mosquera a su cuenta de Instagram en la que se ven muy contentos.

¿Cómo se originó la pelea entre Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera?



En el pasado quedó el “tenemos un capitán de agua y una defensa de plástico” que dijo Ángel ante los medios de comunicación refiriéndose a Aquivaldo, tras la derrota que sufrieron las Águilas contra las Chivas en un Clásico Nacional disputado en octubre de 2011.

Unas palabras que cimbraron la institución azulcrema y que provocaron la salida de “Pleititos” del club, pero que no fue el único antecedente que tuvo contra el que llegó a ser apodado como “Aquaman”.

Ángel Reyna el año pasado reveló en una entrevista con el “Escorpión Dorado” un amplio historial de broncas que tuvo con el defensa colombiano cuando compartieron vestidor en el América.

“Aquivaldo se puso a gritarme y le dije que le bajara, total que se deja venir desde el otro lado encarrerado, yo creo que como me vio chaparrito pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada. Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron”, fue parte del relato.



En aquel video el que fuera un talentoso atacante mexicano despotricó de varias formas contra Aquivaldo Mosquera, aunque todo eso parece que se olvidó este fin de semana cuando los dos compartieron un rato ameno para homenajear al “Cuauh”.