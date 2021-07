A esto se dedica Ángel Reyna luego de retirarse del futbol

El ahora exjugador, Ángel Reyna dejó el futbol de lado para tomar otra faceta en su vida, aunque en noviembre del año pasado, el delantero afirmaba que volvería a las canchas profesionales, sin embargo el destino le tenía otros planes.

En un juego de Legends Experiencie entre Tigres y América, Reyna comentó que su etapa como futbolista profesional culminó y ahora se enfocará en el mundo empresarial.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 5: Selección Mexicana

"¿Qué sigue? No, soy empresario, tengo mi corporativo y me dedico a otras cosas. Vengo a divertirme, a apoyar a las figuras”, expresó el ex goleador del club América.

El partido se realizó en el estadio de Tigres, el famosos Volcán y el exjugador de 36 años recordó buenos momentos que vivió en ese escenario, pues en su paso por Rayados jugó varios clásicos regios.

“Me trataron excelente, me quedé con buenas impresiones, victorias, campeonatos, con estrellita dorada que le puse al escudo “, mencionó Ángel Reyna en dicha entrevista en tierras norteñas.

Además dijo que tienen millones de anécdotas con la “Pandilla” y recordó a Aldo De Nigris, Humberto “Chupete” Suazo y todos sus excompañeros en su paso por el cuadro blanquiazul.

Te puede interesar: Chivas se queda con las ganas de una estrella

Ángel Reyna y su carrera como profesional

Ángel Reyna vistió demasiadas playeras en el futbol mexicano: América, Chivas, San Luis, con este club llamó la atención del futbol mexicano, pues el Clausura 2006 se salvaron del descenso de manera dramática y llegó a la final del torneo ante Pachuca, misma que perdío por la mínima diferencia, pues Richard Nuñez marcó el tanto que significó el campeonato de los Tuzos, dirigido por José Luis Trejo.

Otras casacas que defendió fueron las de Toluca, Pachuca, Veracruz y Rayados. También portó los colores de la Selección de México, disputó la Copa Oro 2011 y fue campeón del torneo.

Podría interesarte: Fecha de la llegada de los deportistas mexicanos a Tokyo