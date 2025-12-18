Jugó en Europa, vuelve a México para el Clausura 2026 y usará a Pumas solo como vidriera

Así como Pumas tiene 2 refuerzos de lujo para el Clausura 2026 , el conjunto de la UNAM ya hizo oficial la llegada de César Garza, procedente del Dundee FC de Europa y cuyo pase pertenece a los Rayados de Monterrey. Por su currícula parece un gran refuerzo para el equipo, pero lo que genera mucho debate y críticas es que ‘usará’ al Club Universidad Nacional.

Mientras que Juninho es el nuevo refuerzo brasileño que ilusiona a Pumas , lo de César Garza genera cierto debate debido a que estaría usando a Pumas UNAM como vidriera, puesto que arriba a la institución universitaria únicamente a préstamo y sin opción de compra. Es decir, aunque rinda bien, deberá volver al CF Monterrey cuando acabe su cesión.

“¡Éxito, César Garza! Nuestro canterano pasa a Pumas en transferencia temporal sin opción de compra. ¡Te deseamos lo mejor en la vida y en la cancha! Te esperamos pronto”, expresó Rayados de Monterrey en su cuenta de X (ex Twitter). Sin dudas, la idea de los regios es que se foguee en la Liga BBVA MX para luego regresar y dar lo mejor de sí.

El pasado de César Garza en Rayados y su valor de mercado

El mediocentro defensivo de 20 años ha jugado solamente 12 partidos en la primera división de los Rayados de Monterrey. Luego, estos lo prestaron al Dundee FC, equipo de Escocia que habitualmente prueba jugadores mexicanos y les da rodaje en su primer equipo. Garza ya cumplió su cesión en el futbol europeo y ahora sumará minutos en el equipo.

Se espera que Pumas se siga reforzando de cara a la temporada que viene tras la cantidad de años que lleva sin salir campeón. Ahora incorporará temporalmente a César Garza, jugador con un valor de 400 mil euros, según Transfermarkt.

Los números de César Garza, refuerzo de Pumas UNAM, en Europa

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, estos son los números de César Garza en el Dundee FC de Escocia: