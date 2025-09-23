Jugó en varios equipos de la Liga BBVA MX, valía hasta 3 millones y hoy no tiene ni equipo

La Liga BBVA MX cuenta con jugadores de jerarquía internacional como por ejemplo Keylor Navas, quien marcó un récord impensado con Pumas recientemente. Sin embargo, algunos jugadores que brillaron en México, hoy se encuentran en una situación totalmente desesperada. Ese es el caso de Julián Velázquez, defensor central argentino.

Surgido de la cantera de Independiente de Argentina, Velázquez pasó por varios equipos de la Liga BBVA MX como Cruz Azul, Tijuana y Querétaro. Incluso llegó a tener un valor de mercado de 3 millones de euros en el año 2012, cuando aún jugaba para el ‘Rojo’. Sin embargo, desde el mes de julio, Julián se encuentra sin equipo. Por otro lado, Fernando Gago regresa a Guadalajara tras un año después .

Mexsport Julián Velázquez se encuentra sin equipo en la actualidad

Resulta que Velázquez venía de jugar una temporada en el PSBS Biak de Polonia, pero tras finalizar su contrato, el conjunto europeo tomó la decisión de no renovar su contrato. Con 34 años de edad, el zaguero está sin equipo y no hay indicios sobre un posible destino de cara al futuro. Poco a poco, el rumor de un retiro emergente cobra cada vez más vida.

¿Cómo fue la carrera de Velázquez hasta ahora?

Julián Velázquez debutó como profesional en Independiente en el año 2009 y, en 2015, dio el salto a Europa tras fichar por el Palermo de Italia. Sin embargo, no tendría rodaje allí, ya que el club lo cedió al Gaz Metan de Rumania. Allí jugó 6 meses y, tras regresar de su préstamo, finalizó su contrato y fichó por el Hajduk Split de Croacia.

Tras una temporada en el futbol croata, Velázquez fichó por Cruz Azul en 2016 llegando por primera vez a la Liga BBVA MX. También jugó en Tijuana y fue cedido a Querétaro en el año 2020. En 2021 dejó México para jugar en Talleres y Rosario Central de Argentina, hasta que en el año 2023 tuvo su primera experiencia en Bolivia jugando para Jorge Wilstermann. En 2024 fichó por el Biak.