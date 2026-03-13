Julián Araujo se acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por esto convencería a Javier Aguirre

Se sabe que Rodrigo Huescas es uno de los 11 jugadores lesionados que tiene México de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese sentido, Javier Aguirre busca a otro lateral derecho para suplir la baja del jugador del Copenhague. Julián Araujo parece acercarse a ser citado a la Selección Nacional por algo importante.

El ex jugador del Barcelona y del Bournemouth de la Premier League parece crecer en la consideración del “Vasco” de cara al Mundial. Así como Santi Gimenez le dio una buena noticia al entrenador de México, en los últimos tiempos Araujo ha mejorado notablemente su nivel representando al Celtic de Escocia. ¿Le alcanza?

Julián Araujo tuvo un partido para el olvido ante Rangers|Crédito: Instagram / @julian__araujo

Julián Araujo cada vez tiene más protagonismo en el Celtic

Distintos reportes allegados al director técnico de la Selección Mexicana aseguran que Araujo crece en la consideración del entrenador del combinado azteca. Todo apunta a que es una de las grandes dudas de Aguirre para el Mundial 2026. Resulta que en el Celtic es titular indiscutido y lleva 13 partidos y un gol con los escoceses.

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Julián Araujo crece en la consideración de Javier Aguirre en México

Si bien hace algunos días parecía que Jorge Sánchez (PAOK) y Richard Ledezma (Chivas de Guadalajara) estaban por delante, el nivel de Araujo subió en Escocia y es seriamente considerado por el entrenador, pensando en la convocatoria de cara a la Copa del Mundo. Con 24 años, podría ganarse un lugar en el equipo mexicano.

Julián Araujo está fuera de la Selección Mexicana ante la falta de minutos en la Premier League|Julián Araujo

Además, se sabe que Araujo es del gusto de Rafa Márquez, el auxiliar del “Vasco” Aguirre en el combinado nacional. Por otra parte, también le ayuda que Israel Reyes dejó de ser considerado como lateral derecho, para pasar a la zaga central del seleccionado azteca. Así, se le abren más posibilidades al nacido en Lompoc, California.

¿Cuándo se anuncia la lista de convocados de la Selección Nacional para el Mundial 2026?

Al margen de que los clubes deben liberar a sus jugadores el 25 de mayo (máximo), las listas definitivas de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán entregarse al ente rector antes del 1 de junio de este año. ¿Estará Julián Araujo? Solo Javier Aguirre lo sabrá.

