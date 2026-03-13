logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Julián Araujo se acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por esto convencería a Javier Aguirre

El “Vasco”, entrenador de la Selección Mexicana, tendría el lateral derecho cubierto

Julián Araujo se acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por esto convencería a Javier Aguirre

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Se sabe que Rodrigo Huescas es uno de los 11 jugadores lesionados que tiene México de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese sentido, Javier Aguirre busca a otro lateral derecho para suplir la baja del jugador del Copenhague. Julián Araujo parece acercarse a ser citado a la Selección Nacional por algo importante.

El ex jugador del Barcelona y del Bournemouth de la Premier League parece crecer en la consideración del “Vasco” de cara al Mundial. Así como Santi Gimenez le dio una buena noticia al entrenador de México, en los últimos tiempos Araujo ha mejorado notablemente su nivel representando al Celtic de Escocia. ¿Le alcanza?

Julián Araujo en Celtic
Julián Araujo tuvo un partido para el olvido ante Rangers|Crédito: Instagram / @julian__araujo

Julián Araujo cada vez tiene más protagonismo en el Celtic

Distintos reportes allegados al director técnico de la Selección Mexicana aseguran que Araujo crece en la consideración del entrenador del combinado azteca. Todo apunta a que es una de las grandes dudas de Aguirre para el Mundial 2026. Resulta que en el Celtic es titular indiscutido y lleva 13 partidos y un gol con los escoceses.

TE PUEDE INTERESAR:

Julián Araujo crece en la consideración de Javier Aguirre en México

Si bien hace algunos días parecía que Jorge Sánchez (PAOK) y Richard Ledezma (Chivas de Guadalajara) estaban por delante, el nivel de Araujo subió en Escocia y es seriamente considerado por el entrenador, pensando en la convocatoria de cara a la Copa del Mundo. Con 24 años, podría ganarse un lugar en el equipo mexicano.

Julián Araujo
Julián Araujo está fuera de la Selección Mexicana ante la falta de minutos en la Premier League|Julián Araujo

Además, se sabe que Araujo es del gusto de Rafa Márquez, el auxiliar del “Vasco” Aguirre en el combinado nacional. Por otra parte, también le ayuda que Israel Reyes dejó de ser considerado como lateral derecho, para pasar a la zaga central del seleccionado azteca. Así, se le abren más posibilidades al nacido en Lompoc, California.

¿Cuándo se anuncia la lista de convocados de la Selección Nacional para el Mundial 2026?

Al margen de que los clubes deben liberar a sus jugadores el 25 de mayo (máximo), las listas definitivas de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán entregarse al ente rector antes del 1 de junio de este año. ¿Estará Julián Araujo? Solo Javier Aguirre lo sabrá.

Tags relacionados
Selección Mexicana