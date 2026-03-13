Javier Aguirre por fin recibió una buena noticia en México y tiene que ver con Santi Gimenez

Mientras que Javier Aguirre debe resolver qué portero reemplazará a Luis Ángel Malagón, por fin el entrenador de la Selección Nacional de México recibió una buena noticia con respecto a las lesiones de sus dirigidos. Pues recientemente se conoció algo positivo sobre Santiago Gimenez que ilusiona al DT y a la afición.

Resulta que el delantero de 24 años ya no forma parte de los 11 jugadores lesionados de México que corren peligro para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Santi Jiménez ya se está entrenando a la par de sus compañeros tras recuperarse de la operación de su tobillo.

¿Cuándo vuelve a jugar Santi Gimenez en el AC Milan?

De acuerdo a distintos reportes, delantero mexicano no fue incluido en la lista de convocados para el próximo partido, por lo que todos los caminos apuntan al 21 de marzo como la posible vuelta de Gimenez al futbol. Ese día el AC Milan se enfrenta contra el Torino y podría ser el gran día para el mexicano.

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Cabe destacar que el ex Cruz Azul jugó su último partido de futbol el pasado 28 de octubre de 2025, por lo que llegará a casi 5 meses sin disputar un partido oficial a raíz de la lesión de tobillo que sufrió y por la que necesitó una intervención quirúrgica.

¿Qué delanteros pelean por un puesto en México con Javier Aguirre?

Los distintos rumores indican que el “Vasco” Aguirre llevaría a tres delanteros centro para la Copa del Mundo. En ese sentido, Raúl Jiménez y el propio Santi Gimenez tendrían un pie adentro de la convocatoria. Un paso más atrás están la “Hormiga” González, Germán Berterame y hasta Julián Quiñones, aunque este último puede cubrir otras posiciones. Si se recupera bien, “El Bebote” jugará el Mundial.

Con 24 años, el delantero mexicano es uno de los jugadores mejores valorados de su país, con 20 millones de euros de precio de mercado, según Transfermarkt. Ahora, Santi Gimenez volvería a jugar con el AC Milan en 10 días y Javier Aguirre lo celebra en México de cara al Mundial.

