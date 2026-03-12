logo deportes horizontal
Sufre Javier Aguirre: los 11 jugadores que podría perder la Selección Mexicana por lesión

El “Vasco” podría perder muchos futbolistas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como ya analiza posibles porteros para reemplazar a Luis Ángel Malagón, el entrenador Javier Aguirre sabe que tiene una tarea difícil con la Selección Nacional de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por culpa de los lesionados. Hay 11 futbolistas habitualmente convocados que se encuentran en la enfermería hoy día.

Mientras hasta Tala Rangel habló sobre Malagón y su ruptura del tendón de Aquiles, hay un total de 11 jugadores lesionados y 2 recién recuperados que podrían ser convocados sin ningún problema por el entrenador de la Selección Mexicana. Algunos de los casos más resonantes son los de Rodrigo Huescas y César Montes.

Malagón
Uno por uno, los 11 jugadores lesionados que tiene Javier Aguirre en la Selección Mexicana

  1. Luis Ángel Malagón (portero, 29 años, Club América): ruptura del tendón de Aquiles en marzo. Tendría entre 6 y 8 meses de recuperación y se pierde el Mundial.
  2. Rodrigo Huescas (lateral derecho, 22 años, FC Copenhague): rotura de ligamento cruzado anterior en agosto (2025). Está en su séptimo mes de baja; se espera su alta médica a finales de marzo.
  3. César Montes (defensa central, 29 años, Lokomotiv Moscú): lesión muscular en el isquiotibial en marzo. Estará fuera de 3 a 4 semanas.
  4. Chiquete Orozco (defensa central, 24 años, Cruz Azul): luxación de tobillo izquierdo en enero. Suma dos meses fuera y le restan aproximadamente 6 semanas para volver a competir.
  5. Mateo Chávez (lateral izquierdo, 21 años, AZ Alkmaar): luxación de hombro en febrero. Acumula un mes de baja y se estima su regreso a las canchas en 2 semanas.
Javier Aguirre México
Javier Aguirre México
  1. Edson Álvarez (mediocampista, 28 años, Fenerbahçe): lesión de ligamentos en el tobillo en febrero. Estará fuera de actividad por un total de 8 semanas, regresando a mediados de abril.
  2. Luis Romo (mediocampista, 30 años, Chivas): limpieza articular en la rodilla en marzo. Se estima un tiempo de recuperación de 4 a 5 semanas.
  3. Elías Montiel (mediocampista, 20 años, Pachuca): desgarro grado 2 en el femoral en marzo. Estará fuera de las canchas por 3 semanas.
  4. Marcel Ruiz (mediocampista, 25 años, Toluca): esguince de rodilla de segundo grado en marzo. Se estima una baja de 4 a 6 semanas dependiendo de su evolución.
  5. Gilberto Mora (mediocampista, 17 años, Tijuana): pubalgia crónica detectada en febrero. No tiene tiempo de regreso definido, pero se estima un reposo deportivo de al menos 2 meses.
  6. César Huerta (extremo, 25 años, Pumas): cirugía de sínfisis púbica (pelvis) en enero. Cumple su segundo mes de baja y se espera que regrese a la actividad en mayo.
Gilberto Mora
