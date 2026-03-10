Julián Araujo por fin es querido en Europa y los aficionados se emocionan hasta las lágrimas

Julián Araujo firmó por el Celtic de Escocia con el objetivo de sumar minutos de calidad para entrar en la consideración de Javier Aguirre y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México. Sin embargo, el lateral mexicano jamás imaginaba colocarse como uno de los futbolistas más queridos por la afición escocesa, a tal punto de solicitar su fichaje definitivo debido a que su préstamo acabará en el mes de junio.

La actitud de Araujo es lo más valorado por los aficionados del Celtic y su amor por él creció aún más luego de que el mexicano tuviera un partido excepcional en los cuartos de final de la Copa de Escocia donde su equipo se quedó con el clásico ante Rangers por penales. El defensor disputó los 90 minutos del encuentro y fue vital para que los Celts avancen a las semifinales del torneo.

Julián Araujo conquista a fans del Celtic de Glasgow

Julián Araujo se ganó a los aficionados del Celtic

Araujo ha demostrado una gran responsabilidad respecto a la camiseta que está defendiendo. Al término del juego ante Rangers, durante su camino hacia el vestidor, Julián le mostró de forma efusiva el escudo del Celtic a un aficionado que gritaba frustrado tras la eliminación de su equipo.

Por este tipo de actitudes y, principalmente, por su buen nivel dentro del campo de juego, la directiva del Celtic ya está pensando seriamente en negociar con Bournemouth, club dueño de su ficha, para realizar una compra definitiva.

Y es que tan solo tres meses le bastaron a Araujo para convencer tanto a los aficionados como a la directiva del conjunto escocés. De acuerdo a los fanáticos del equipo, el lateral de 24 años tiene todos los papeles necesarios para convertirse en ídolo de la institución y solicitan su fichaje de forma inmediata.



La afición del Celtic reconoce a Araujo

Como si fuese poco, la afición del Celtic realizó un video sobre Julián Araujo recopilando sus mejores momentos desde que llegó a la institución. A pesar de no ser la máxima figura del equipo, el mexicano ha sabido echarse el público a su bolsillo gracias a acciones puntuales ante sus rivales.

Actualmente, Celtic se encuentra en el segundo lugar de la tabla de la Premier de Escocia con 58 unidades, 5 puntos por debajo del líder el Hearts. Esto quiere decir que los próximos compromisos serán muy importantes para el futuro de Araujo, no solo en territorio europeo, sino que también para sus aspiraciones respecto a jugar la próxima Copa del Mundo.