Tiene la titularidad asegurada en Europa y sería la solución de Javier Aguirre en México

Tras mucho tiempo sin referirse al tema, Javier Aguirre por fin dijo qué piensa sobre Memo Ochoa para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero al margen del puesto del portero, hay otro lugar en el campo de juego en el que la Selección Nacional de México debe encontrar a su titular. En ese marco, hay un mexicano rompiéndola en Europa.

Mientras que el “Vasco” Aguirre probablemente no pueda contar con Rodrigo Huescas –quien tuvo un buen gesto en Copenhague–, en los últimos tiempos ha mejorado mucho el nivel de Jorge Sánchez, quien tiene la titularidad asegurada en el PAOK de Grecia. Desde su salida de Cruz Azul a Europa, su rendimiento sigue siendo muy bueno.

Jorge Sánchez llega a México para cubrir un puesto necesario para Javier Aguirre

Tras dejar Cruz Azul, donde también era titular, el lateral derecho de 28 años ya brilla en el PAOK de Grecia. De hecho, parece tener asegurada la convocatoria a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Mucho más desde la lesión de Rodrigo Huescas, quien le peleaba la titularidad.

Cabe destacar que Sánchez pasó de Cruz Azul al PAOK por una cifra cercana a los 2.5 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Desde su llegada a Europa, ha sido titular en 4 de los 5 partidos que tuvo el conjunto griego. Es uno de los jugadores con mejores números en la liga de Grecia, donde su equipo va como sublíder.

Jorge Sánchez sería titular en México en lugar de Rodrigo Huescas

Aunque se decía que Rodrigo Huescas era la gran esperanza de México en el lateral derecho, el joven de 22 años sufrió una grave lesión de ligamentos el pasado 1 de octubre cuando jugaba para el Copenhague. Desde ese momento a esta parte no ha podido jugar ningún partido.

Mientras tanto, Sánchez parece ser el jugador que todos los entrenadores ponen como titular y, en consecuencia, sería la solución ideal para la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo. El “Vasco” Aguirre lo llamaría sin dudarlo para la justa internacional.