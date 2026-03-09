MEXICANO CONQUISTA a Celtic y desata DUDAS para la Copa Mundial de la FIFA

El mexicano Julián Araujo vive gran momento con Celtic. Su nivel en Escocia ilusiona a los fans y podría acercarlo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El nombre de Julián Araujo comienza a sonar cada vez con más fuerza en Escocia. El lateral mexicano ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al Celtic, donde su entrega y estilo ofensivo ya lo han convertido en uno de los jugadores más comentados entre los aficionados del club.

Para el defensor nacido en Estados Unidos pero internacional con la selección mexicana, este paso por el futbol escocés no solo representa una oportunidad deportiva. También podría ser una plataforma clave para convencer al técnico Javier Aguirre de incluirlo en los planes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque apenas lleva unos meses en el club, Araujo ya empieza a dejar huella en Glasgow.

¿Puede Julián Araujo ganarse un lugar en la selección mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El rendimiento de Julián Araujo con el Celtic ha sido una de las historias más interesantes para los seguidores del futbol mexicano en Europa.

El lateral llegó al equipo escocés en el mercado invernal de 2026 procedente del Bournemouth, que lo cedió con la intención de que sumara minutos y recuperara continuidad. Esa decisión parece haber sido acertada.

Araujo se ha mostrado sólido en defensa y muy participativo en ataque, una característica que siempre ha destacado en su estilo de juego. Su capacidad para proyectarse por la banda derecha y generar peligro en el área rival ha sido clave en varios partidos recientes.

Uno de los encuentros donde dejó una gran impresión fue ante Kilmarnock, en la jornada 27 del campeonato escocés, donde su presencia ofensiva volvió a marcar diferencia.

Pero su actuación más comentada llegó en el Celtic vs Rangers, uno de los clásicos más intensos del futbol británico. En ese duelo, el mexicano disputó los 90 minutos completos y contribuyó a que su equipo avanzara en la competición.

Ese tipo de actuaciones son justamente las que pueden acercarlo a una convocatoria importante en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fans del Celtic piden fichaje definitivo de Julián Araujo tras su impacto en Glasgow

El impacto de Julián Araujo en el Celtic no se limita únicamente al terreno de juego. Su actitud también ha conectado con la afición.

Tras el reciente duelo ante el Rangers, el lateral mexicano protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del club. Mientras se dirigía al vestidor, Araujo señaló con orgullo el escudo del Celtic frente a un aficionado rival que mostraba frustración por la eliminación.

Ese gesto fue celebrado por los hinchas del equipo de Glasgow, quienes comenzaron a pedir en redes sociales que la directiva busque su fichaje definitivo.

Actualmente, el mexicano juega a préstamo desde el Bournemouth, por lo que el club escocés tendría que negociar con el equipo de la Premier League para quedarse con el jugador.

Mientras tanto, el Celtic pelea por el título en la liga escocesa, donde se encuentra en el segundo lugar con 58 puntos, a solo cinco del líder Hearts.

Los próximos meses serán decisivos para el futuro de Julián Araujo. Su rendimiento podría definir si permanece en Escocia, se gana el cariño definitivo de los aficionados… y si logra abrirse camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.