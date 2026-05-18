El mexicano que se une a Efraín Juárez como campeón en Escocia

Julián Araujo se coronó en el futbol de Escocia con el Celtic. El lateral alcanzó un logro que solo otro mexicano había conseguido: Efraín Juárez. El entrenador de Pumas pudo levantar el título en este país, algo que hasta el día de hoy celebra y recuerda con cariño.

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El orgullo azul y oro logró el pase a una nueva final, ahora con Efraín Juárez como entrenador de los felinos.

“Hay que recuperar, son importantes estas horas después del partido para recuperar y que el equipo se muestre bien y fresco físicamente el domingo, e invitar a toda la gente a que sigamos en el mismo barco porque estamos ilusionados”, dijo tras el duelo ante Pachuca.

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Juárez sabe afrontar este tipo de partidos

El estratega universitario sabe lo que se juegan en estas series a 180 minutos y deberán llegar de la mejor manera a la vuelta ante su afición.

“La fase no se gana en el primer partido. Por más que sea un resultado positivo, debes ir al segundo y hoy me encantó el equipo, maduro, entendió lo que jugaba y estaba bastante tranquilo en la forma en que estábamos. Ellos se van con un expulsado y nosotros con nuestra gente, seguramente con el estadio lleno, y ya está. Nos hubiera encantado salir con otro resultado, pero es un gol nada más”, expresó el DT de Pumas.

Efraín Juárez enfrentó en CU a un viejo conocido de Pumas, Esteban Solari.

“Ganarle a Pumas y dominarlo durante casi los 90 minutos me parece que es un mérito importante. Sabiendo que Pumas fue el mejor equipo de la liga, a partir de ahí creo que nosotros tenemos los argumentos suficientes para ir a jugar un gran partido fuera de casa”, sentenció el DT de Pachuca.

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