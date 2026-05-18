El mexicano que se une a Efraín Juárez como campeón en Escocia
Julián Araujo fue campeón en Escocia y se une a Efraín Juárez como los únicos mexicanos en alcanzar este logro en dicho país. Aquí todos los detalles
Julián Araujo se coronó en el futbol de Escocia con el Celtic. El lateral alcanzó un logro que solo otro mexicano había conseguido: Efraín Juárez. El entrenador de Pumas pudo levantar el título en este país, algo que hasta el día de hoy celebra y recuerda con cariño.
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El orgullo azul y oro logró el pase a una nueva final, ahora con Efraín Juárez como entrenador de los felinos.
“Hay que recuperar, son importantes estas horas después del partido para recuperar y que el equipo se muestre bien y fresco físicamente el domingo, e invitar a toda la gente a que sigamos en el mismo barco porque estamos ilusionados”, dijo tras el duelo ante Pachuca.
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Juárez sabe afrontar este tipo de partidos
El estratega universitario sabe lo que se juegan en estas series a 180 minutos y deberán llegar de la mejor manera a la vuelta ante su afición.
“La fase no se gana en el primer partido. Por más que sea un resultado positivo, debes ir al segundo y hoy me encantó el equipo, maduro, entendió lo que jugaba y estaba bastante tranquilo en la forma en que estábamos. Ellos se van con un expulsado y nosotros con nuestra gente, seguramente con el estadio lleno, y ya está. Nos hubiera encantado salir con otro resultado, pero es un gol nada más”, expresó el DT de Pumas.
Efraín Juárez enfrentó en CU a un viejo conocido de Pumas, Esteban Solari.
“Ganarle a Pumas y dominarlo durante casi los 90 minutos me parece que es un mérito importante. Sabiendo que Pumas fue el mejor equipo de la liga, a partir de ahí creo que nosotros tenemos los argumentos suficientes para ir a jugar un gran partido fuera de casa”, sentenció el DT de Pachuca.
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