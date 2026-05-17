Barcelona 0-0 Betis EN VIVO | ver GRATIS resultado de la transmisión en línea Jornada 37 LaLiga

Con el título de LaLiga ya asegurado en las vitrinas blaugranas, el Barcelona recibe al Betis en la Jornada 37. Aunque el campeonato doméstico ya tiene dueño, este compromiso en la Ciudad Condal esconde atractivos históricos y cuentas pendientes que prometen noventa minutos de alta intensidad.

El Barcelona todavía puede hacer historia esta temporada tras haber conquistado su 29.º título de LaLiga. Sin embargo, después de la sorprendente derrota del miércoles por 1-0 ante el Alavés, el cuadro culé ya no podrá alcanzar la marca de los 100 puntos por primera vez desde la temporada 2012/13. A pesar de ello, aún podrían lograr una pequeña hazaña histórica, ya que este es el último obstáculo en su camino hacia su primera temporada de liga perfecta en casa desde la 1959/60 (actualmente suman 18 victorias). Ningún equipo ha ganado todos sus partidos como local en una campaña de LaLiga de 20 conjuntos. El curso pasado perdieron su último encuentro en casa contra el equipo que terminó quinto, por lo que este choque contra el Betis podría ser un obstáculo peligroso en su persecución de la gloria.

Por su parte, la victoria del Betis por 2-1 ante el Elche a mediados de semana ha certificado oficialmente su regreso a la UEFA Champions League por primera vez desde la temporada 2005/06. Además, este resultado ha confirmado que terminarán en la quinta posición independientemente de lo que suceda en las dos últimas jornadas.

El conjunto bético podría permitirse levantar el pie del acelerador si quisiera, pero parece poco probable. Su técnico, Manuel Pellegrini, busca cierta revancha personal contra un equipo ante el que ha perdido 28 duelos directos como entrenador.

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