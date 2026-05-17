Obed Vargas saldría de Atlético Madrid: Estos 3 equipos de Europa lo tienen en carpeta

Obed Vargas es bien recibido por la afición del Atlético Madrid cada vez que juega y esto se debe a su gran desempeño dentro del terreno de juego. El mediocampista mexicano viene de ser titular en la reciente victoria de su equipo contra Girona, correspondiente a la Jornada 37 de La Liga, y llegará con rodaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la intención del club es desprenderse de él tras el torneo internacional.

A pesar de haber mostrado buenas sensaciones en los últimos partidos, la directiva tendría decidido dejar ir a Obed Vargas en el próximo mercado de fichajes. Esto se debe a que Diego Simeone continuaría siendo el entrenador principal del equipo y considera que el mexicano debe sumar experiencia fuera del Colchonero en Europa. En este contexto, tres clubes de España surgen como principales candidatos a quedarse con su ficha.

Los 3 equipos de España que quieren a Obed Vargas

Según la información que comparte el medio Olé, los tres equipos que están buscando al centrocampista de 20 años son: el Celta de Vigo, Rayo Vallecano y el Getafe. Desde el Atlético Madrid consideran que una salida hacia otros clubes de La Liga podría ser beneficioso para Vargas, principalmente porque sumaría una mayor cantidad de minutos y tendría una adaptación más rápida al futbol español.

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Sin embargo, la decisión de ceder al mexicano no está tomada, aunque tiene altas probabilidades de que suceda tras la Copa del Mundo. No obstante, el futuro de Vargas está sobre sus manos, ya que una buena actuación con la Selección Mexicana en el torneo mundialista podría cambiar los planes del Atlético Madrid. La afición tiene su respaldo, solo necesita ganarse la confianza del técnico argentino.

La temporada de Obed Vargas en España

Con su titularidad en la reciente victoria del Colchonero sobre Girona, el joven mexicano sumó su doceavo partido bajo las órdenes del ‘Cholo’ Simeone. Fue su séptima titularidad en liga y disputó 61 minutos habiendo sido de lo más regular del conjunto español. Hasta el momento, Obed Vargas no suma goles, pero sí una asistencia a falta de una jornada para que finalice la temporada de La Liga.

Una vez terminada la participación del Atlético, el mediocampista se sumará a la Selección Mexicana para comenzar su preparación de cara a la Copa del Mundo donde buscará hacerse un lugar como titular en el mediocampo del equipo de Javier Aguirre. En caso de quedarse en Madrid la próxima temporada, Obed volverá a disputar la UEFA Champions League, torneo donde no pudo sumar minutos en la presente campaña.

