Julián Araujo y el peor partido de su vida en Celtic: los videos confirman que es este

Julián Araujo se convirtió rápidamente en una pieza clave del Celtic de Escocia. El lateral mexicano abandonó la Premier League para probar suerte en uno de los equipos más importantes del futbol escocés y, si bien es cierto que es amado por sus aficionados, su partido ante los Rangers no fue el mejor desde su llegada ni mucho menos.

Araujo fue protagonista en los dos goles que recibió Celtic en el clásico escocés. En el minuto 8, Youssef Chermiti marcó de chilena el primer tanto del encuentro, donde el mexicano pudo haber hecho más al cubrir el espacio para que el rival no logre realizar la pirueta.

Sin embargo, en el minuto 27, Chermiti estiró la ventaja del Rangers. En esta ocasión, el rival encaró a Araujo dentro del área y lo dejó “pagando”, definiendo con calma el 2-0 parcial. Para la suerte de Celtic y el propio Julián, lograron conseguir el empate en el marcador gracias a los goles del escocés Kieran Tierney y el japonés Reo Hatate.

Julián Araujo tuvo un partido para el olvido ante Rangers|Crédito: Instagram / @julian__araujo

Araujo y su pelea con los jugadores del Rangers

Además de haber sido protagonista en los dos goles del Rangers, Araujo se llevó todos los reflectores debido a las múltipleas peleas que tuvo con los rivales. Una vez finalizado el encuentro, el Old Firm Stadium se convirtió en una caldera, ya que el árbitro venía de cobrar un penal mediante el VAR que luego Hatate aprovechó para encontrar el empate definitivo 2-2.

Hubo roces y encontronazos entre los futbolistas, siendo el mexicano uno de los más destacados. En redes sociales, se viralizó una imagen donde se ve a Araujo golpeando en el rostro al jugador de Rangers, Mikey Moore.

El mexicano repartió parejo para todos los de Rangers. En especial, con Mikey Moore. pic.twitter.com/p4JtYDYns1 — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 1, 2026

Araujo protagonizó empujones y reclamos contra sus rivales. Como si fuese poco, también se tomó la entrepierna y provocó aún más a los jugadores del equipo local, como así también a los aficionados que se encontraban en el estadio. De todos modos, la situación fue controlada y todo terminó en “buenos términos”.

😳 Tempers flare as the full-time whistle is blown at Ibrox.



It finishes 2-2 in a derby of two halves between Rangers and Celtic. Your thoughts on the game? 💭 pic.twitter.com/AzSVHliHm5 — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 1, 2026

Araujo fue de los peores jugadores del Celtic

De acuerdo a la plataforma de datos, SofaScore, Araujo fue uno de los puntos más débiles del Celtic en el clásico ante Rangers. El lateral derecho de 24 años obtuvo una calificación general de 6.4 sobre 10, siendo el segundo futbolista con menor valoración de su equipo, solo por detrás del japonés Daizen Maeda.

Actualmente, el Celtic se encuentra en la tercera posición de la tabla con 55 unidades, a dos de su clásico rival, pero lejos del líder. Hearts lidera la liga con 63 puntos y está en camino de ser el primer campeón después de 40 años de dominio entre los dos más grandes de Escocia.

