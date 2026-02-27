Mientras en la MLS valía 6 millones, este es el precio actual de Julián Araujo en Europa

Mientras algunos futbolistas mexicanos ven caer su valor de mercado al dar el salto al futbol europeo, el caso de Julián Araujo –quien recibió una mala noticia recientemente– es mucho más positivo. El lateral derecho, surgido en la MLS, ha tenido una carrera con altibajos desde su salida de Estados Unidos, pero logró sostener una cotización importante en Europa.

En enero de 2023, cuando todavía defendía la camiseta del LA Galaxy, el mexicano alcanzaba un valor de mercado de 6 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Ese fue precisamente el momento en el que el club angelino concretó su venta al Barcelona, que apostó por su proyección a futuro. Lejos de jugar poco, hoy Araujo hasta metió un gol en Celtic.

Julián Araujo volvió a ser titular en Europa|Crédito: @CelticFC / X

Sin embargo, la etapa en el conjunto catalán fue breve. Poco tiempo después, Araujo pasó del Barcelona al Bournemouth, en una transferencia que rondó los 10 millones de euros. Para agosto de 2024, ese monto coincidía con su valor de mercado, lo que marcó el punto más alto de su cotización desde su llegada a Europa y lo mantuvo dentro del radar del Viejo Continente.

El valor de Julián Araujo se sostuvo en la Premier League y ahora en el Celtic

Desde ese momento y hasta la actualidad, el precio del lateral derecho se ha mantenido estable, incluso tras su salida del Bournemouth de Inglaterra. Hoy, Araujo juega a préstamo en el Celtic de Escocia y mantiene esos 10 millones de euros de cotización. Además, en el conjunto del trébol encontró mayor continuidad y protagonismo dentro del once titular.

Julián Araujo recibe un gran salario en Bournemouth|Julián Araujo

Los números de Julián Araujo en Bournemouth y Celtic

De acuerdo con los datos brindados por BeSoccer, el mexicano disputó 14 partidos oficiales con el Bournemouth, ocho de ellos como titular. No marcó goles ni dio asistencias, recibió tres tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

En su actual etapa con el Celtic, las estadísticas muestran una mejora. En Escocia, Araujo jugó 10 partidos, nueve desde el arranque, convirtió un gol, no registró asistencias y fue amonestado cuatro veces. Números que explican por qué, a pesar de los cambios de club, su valor de mercado sigue firme en Europa.

