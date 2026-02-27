Por si no sabías, este es el duro momento que vive Julián Araujo en Europa: qué ocurrió

No es la primera vez que Julián Araujo vive un duro momento en Europa. Pues le ha tocado ser relegado en el Barcelona y en el Bournemouth de la Premier League. Sin embargo ahora le pasó algo malo que es realmente muy curioso en el Celtic de Escocia. Pues aunque es titular desde que comenzó este 2026, el DT no confió en él para uno de los partidos más importantes de su equipo.

Así como a principios de año se hablaba de que América podía animarse a fichar Araujo, ahora no se sabe qué será del futuro del lateral derecho siendo que el entrenador decidió no convocarlo para el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Europa League, en el cual finalmente el Celtic del mexicano quedó eliminado.

Julián Araujo volvió a ser titular en Europa|Crédito: @CelticFC / X

Julián Araujo: De titular indiscutido a no ser convocado en el Celtic

En este 2026, el defensor de 24 años había sido titular en todos los partidos, de todas las competiciones que afrontaba el Celtic. De hecho estuvo desde el comienzo en el partido frente al Stuttgart. No obstante, en Escocia las cosas salieron muy mal ya que el local perdió 4-1. El entrenador ni siquiera citó al mexicano para el duelo en Alemania.

Si bien hay muchas personas que argumentan que el entrenador decidió no convocar a Araujo como un modo de preservarlo para que descanse y se entrene pensando en la liga de Escocia, ya que no confiaba en la remontada. Es una teoría con muchos fundamentos pero que no deja de sorprender a los verdaderos fanáticos del futbol.

Está claro que el Celtic no pensaba que existía la oportunidad de dar vuelta el resultado y por eso jugó con algunos suplentes en su alineación. Lo cierto es que Araujo vivió un duro momento porque el entrenador no le dejó la chance de intentar ayudar al equipo a lograr una hazaña a nivel internacional.

Cabe destacar que el defensa está a préstamo en el conjunto escocés y hay que ver si decide quedarse allí o tener un cambio de aire pensando en el futuro y a que no hay competencia europea a la vista.

