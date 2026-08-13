Julián Quiñones dejó claro si hay posibilidades de jugar en Europa o no

Julián Quiñones ya volvió a la acción con el Al Qadsiah tras su gran Copa del Mundo con la Selección Mexicana. El delantero fue el máximo goleador del combinado azteca durante la justa veraniega con cuatro anotaciones, un rendimiento que muchos esperaban que lo colocara en Europa. Sin embargo, el exAmérica demostró estar muy cómodo en Arabia Saudita y su futuro parecería no tener cambios en el corto plazo.

El futbolista de 29 años viene de ser protagonista en el regreso de la Saudi Pro League. Anotó uno de los tres goles que convirtió su equipo para comenzar la liga árabe con triunfo 3-1 sobre Al Shabab, demostrando que su nivel en la Copa del Mundo no fue un momento esporádico. Días atrás, el propio Quiñones había dejado en claro el buen presente que vive en Arabia Saudita.

Julián Quiñones se quedaría en Arabia Saudita esta temporada

A pesar de que ciertos rumores colocaban al goleador de México en el futbol europeo, todos los caminos indican que continuará en Al Qadsiah. En una entrevista reciente que tuvo con el club, Quiñones remarcó que se encuentra cómodo tanto en el club como en la ciudad donde está instalado con su familia. Pese a las diferencias en la cultura, el delantero es recibido como en casa en territorio saudí.

“Yo siempre lo he dicho. Me he encontrado muy bien tanto en el club como en la ciudad. Siempre estaré agradecido por todo el sacrificio que han hecho por mi familia, por mantener que mi familia esté bien y que esté feliz. Eso para mí es muy satisfactorio, creo que eso me motivó para poder ir al Mundial y demostrar que tanto la liga saudí como el club Al Qadsiah tienen un excelente nivel”, expresó.

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Julián Quiñones renovó recientemente su contrato con Al Qadsiah

La continuidad de Julián Quiñones parece estar asegurada por varios años. En mayo de 2026, Al Qadsiah anunció la renovación del delantero mexicano hasta 2029, como una muestra de confianza en uno de los pilares de su proyecto deportivo.

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El nuevo vínculo llegó después de otra temporada destacada del atacante en la Saudi Pro League. De esta manera, una posible salida rumbo a Europa luce complicada, pues el conjunto saudí no tendría intenciones de desprenderse de su principal figura y el jugador tampoco ha dado signos de querer dejar la institución.