Con niños: así recibieron a Julián Quiñones en Arabia Saudita luego de jugar el Mundial 2026 con México

Julián Quiñones escribió su nombre en los libros de historia de la Selección Mexicana luego de firmar una Copa Mundial de la FIFA 2026™ impresionante. Con solo una participación, el delantero igualó a Javier “Chicharito” Hernández y a Luis “Matador” Hernández como máximo anotador del combinado azteca en mundiales. Tras su histórico torneo, regresó a Arabia Saudita para reencontrarse con sus compañeros del Al Qadsiah y fue recibido a lo grande.

Tras pisar suelo saudí, el futbolista colombiano naturalizado mexicano fue recibido entre aplausos y decoraciones tras haber tenido una participación gigante con la Selección Mexicana en la justa veraniega. Incluso niños armaron una fila y formaron una especie de “pasillo” para recibir a Quiñones, quien se mostró muy contento y sonriente al revivir momentos únicos de su última temporada.

El recibimiento del Al Qadsiah a Julián Quiñones

“Un especial momento con nuestros reyes de la academia”, fue lo que publicó el equipo saudí en sus cuentas oficiales, junto con varias imágenes de Julián Quiñones estrechando la mano de los niños. Mientras caminaba por el pasillo, el futbolista mexicano se detuvo a obsequiar autógrafos para formar parte de un recuerdo inolvidable para los niños que se encontraban esperando su regreso.

Julián Quiñones es recibido con un pasillo en Arabia Saudita|Crédito: @Alqadsiah / X

Además, la propia institución de Medio Oriente publicó un video donde se puede observar con más detalles la llegada de Quiñones a Arabia Saudita. En el mismo muestran banderas con su imagen, utilizando la playera del Al Qadsiah y de la Selección Mexicana, las cuales comenzaron a ondear cuando el jugador de 29 años fue recibido por la directiva del club.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe recordar que Quiñones firmó una temporada excelente bajo los colores del Al Qadsiah. Antes de emprender su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el atacante de México venía de convertirse en el máximo anotador de la Saudi Pro League con 33 goles en 31 juegos disputados, cifra que le permitió ganar la Bota de Oro de la liga.

استقبال ما يليق إلا بفارس "الخُبر" المونديالي☝🏻🎥#القادسية pic.twitter.com/UieZemSS8h — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 28, 2026

Así fue el Mundial 2026 de Julián Quiñones

Julián Quiñones fue uno de los jugadores más importantes de la Selección Mexicana durante la justa veraniega. El delantero disputó los cinco partidos del equipo dirigido por Javier Aguirre, acumuló 414 minutos y registró cuatro goles y una asistencia.

El atacante comenzó el torneo marcando ante Sudáfrica y posteriormente volvió a convertir frente a Chequia. En los Dieciseisavos de Final fue determinante contra Ecuador, encuentro en el que anotó y asistió a Raúl Jiménez durante la victoria de México por 2-0.

Quiñones cerró su participación con un gol de volea frente a Inglaterra, aunque el combinado azteca perdió 3-2 y quedó eliminado en los Octavos de Final. Sus cuatro anotaciones le permitieron terminar como el máximo goleador mexicano del certamen.