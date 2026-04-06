OFICIAL: Julián Quiñones sigue logrando récords en la Liga Saudí y ni Cristiano Ronaldo se acerca a su nivel

Así como el salario actualizado de Julián Quiñones en Arabia Saudita supera por mucho al que tenía en Club América, el delantero mexicano de 29 años no para de brillar en la Liga Saudí, a tal punto de seguir rompiendo récords y alejándose aún más de Cristiano Ronaldo en la tabla de máximos goleadores de este torneo de Medio Oriente.

Así como Julián Quiñones le podría sacar su lugar en la Selección Mexicana a un histórico de México, a nivel mundial se destaca por ser el segundo máximo goleador en este 2026, apenas es superado por Ivan Toney, del Al-Ahli (también de Arabia Saudita) y que tiene 20 goles en este año calendario. Además, comparte los 26 tantos de “La Pantera” en esta temporada.

Julián Quiñones se destaca en la Liga Saudí

El mexicano de 29 años recibió el premio al MVP del partido entre el Al-Qadsiah y el Al-Ettifaq, en el que convirtió un doblete. Quiñones lleva 19 goles en este 2026 y es el segundo máximo goleador a nivel mundial, superando a jugadores como Harry Kane (18 en Bayern Múnich) y Viktor Gyökeres (14 en Arsenal).

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Cristiano Ronaldo quedó lejos de Julián Quiñones

En esta temporada 2025/26, el ex jugador del Club América lleva 30 goles en 28 partidos (contando Copa del Rey Saudí) y 26 en 24 contando solo Liga Saudí. En tanto, Cristiano Ronaldo acumula 24 goles en 27 encuentros (contando todos los partidos) y 23 tantos en 23 duelos si se contabiliza únicamente la liga local.

La diferencia de salarios entre Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo|Crédito: Azteca Deportes

Es decir que CR7 está a 3 tantos de Quiñones en la liga local y a 6 si se cuentan todas las competencias de Arabia Saudita. Aunque a sus 41 años sigue brillando en el Al-Nassr, el delantero mexicano está un escalón por encima en el aporte goleador.

Los goles de Julián Quiñones en este 2026