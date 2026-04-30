¿Mensaje para Javier Aguirre? Julián Quiñones marcó un doblete y sus estadísticas meten miedo

Mientras que se habla de los 14 jugadores del extranjero que faltan sumarse a la Selección Nacional de México en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el que parece estar dejando claro que merece un lugar en la justa internacional es Julián Quiñones. El delantero marcó un doblete y sus estadísticas meten miedo en Arabia Saudita.

El delantero de 29 años con pasado en Club América —equipo que perdería a Israel Reyes— desde hace más de una temporada que es, tal vez, el mejor delantero de la Liga Saudí. De hecho, con sus estadísticas ya ha superado a Cristiano Ronaldo. Por todo esto, todos los caminos apuntan a que el “Vasco” Aguirre debe darle una oportunidad en el Mundial 2026.

|X Al-Qadisah

Julián Quiñones marcó un doblete con el Al-Qadsiah FC

En su último partido en Arabia, en el duelo entre Al-Qadsiah FC y Al-Riyadh FC, y jugando como visitante, el mexicano marcó 2 goles para sentenciar la goleada 4-0 para su equipo. Uno de ellos fue empujando el balón, mientras que el otro fue tirándose al suelo, en una dura pelea contra el defensa rival, también de cara a la portería.

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Las estadísticas de Julián Quiñones con las que supera a Cristiano Ronaldo

Desde su arribo al conjunto de Medio Oriente, Quiñones lleva 57 goles y 10 asistencias (67 G+A) en 64 partidos jugados. Además, en esta temporada ya ha llegado a 32 tantos en 31 encuentros disputados. De hecho esos números hacen que esté por encima de Cristiano Ronaldo. El crack portugués del Al-Nassr acumula 27 dianas en 32 duelos. Así, la Pantera supera a CR7.

Me NIEGO a creer que existe la mínima posibilidad que el Vasco no llame a un jugador que tiene 67 G+A.



Pero es el Vasco. pic.twitter.com/4rPlygsgU2 — 🦅 (@1916Aguila) April 29, 2026

¿Julián Quiñones puede ser citado a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Todo indica que Julián Quiñones será uno de los convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Si bien no siempre lo ha citado, en los últimos tiempos ha dejado claro que tiene condiciones para ganarse un lugar. Además, el futbolista del Al-Qadsiah aporta polivalencia, ya que también puede jugar como extremo. Todo eso es valorado por el “Vasco” en México.