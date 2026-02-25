Javier Aguirre se enciende por polémica de Julián Quiñones: ‘Alguien suelta el rumor porque no tiene nada que hacer’

El estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, subió el volumen y la tensión de sus declaraciones cuando fue cuestionado sobre la relación con Julián Quiñones, quien está viviendo un gran momento en Arabia Saudita, sumando 22 goles en 20 partidos en esta temporada con el Al-Qadsiah.

Aguirre despejó las dudas de una supuesta mala relación y subrayó que son inventos de alguien que no tiene nada que hacer, pues si se revisan antecedentes, cuando ha sido fecha FIFA y el jugador está en condiciones, ha sido llamado.

"Fue campeón de Copa Oro, fue campeón de Nations League, vino contra Ecuador y Colombia y no puede venir hoy porque no es fecha FIFA como en enero. No vino en noviembre porque estaba lesionado", comentó Aguirre reaccionando a la pregunta.

Agregó que siempre que ha sido la ocasión adecuada, Quiñones ha sido convocado por lo que ese planteamiento pertenece al terreno de los rumores de alquien que no tiene nada que hacer.

"Es decir siempre ha estado cuando ha estado apto. Revísale, son los rumores se hace el rumor, alguien lo suelta porque no tiene nade que hacer y dicen es que Javier y Quiñones están peleados y le van creyendo", comentó con energía Aguirre.

"Está claro", sentenció el timonel al enlistar de nuevo los torneos y partidos a los que ha sido llamado La Pantera, por lo que no entiende de dónde nace el rumor de un distanciamiento.

Julián Quiñones, levanta la mano para ser titular con la Selección Mexicana

El gran paso de Julián Quiñones con el Alqadsiah, sumando 22 goles en 20 partidos, y sumando en total 51 goles y 10 asistencias, lo colocan como un delantero imposible de ignorar, e inclusive con el impulso adecuado para ser titular con México, haciendo mancuerna con Raúl Jiménez, quien también pasa un enorme momento en la Premier League sin olvidar a la Hormiga González en México.

En contraste, otros delanteros como Germán Berterame reanuda el paso en la MLS y busca meterse a la lucha y Santi Gimenez se espera en en la primera mitad de marzo pueda volver a jugar tras su operación de tobillo que lo ha mermado en Italia y con la Selección Mexicana.