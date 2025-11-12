Julián Quiñones podría darle una sorpresa a la Liga BBVA MX muy pronto: esto dicen los rumores

A pesar de recibir el premio al mejor jugador del mes en el Al-Qadsiah FC, Julián Quiñones ahora sorprende a todo México con los últimos rumores que han circulado sobre él y la continuidad de su carrera futbolística a partir del año que viene. Resulta que los equipos de la Liga BBVA MX ya deben poner atención a esto si llega a ser cierto.

Atlas de Guadalajara, Tigres y América (que dio cátedra siendo el mejor equipo en algo muy especial) deben prestar atención a los deseos de la Pantera Quiñones. Si los rumores son ciertos, hay altas probabilidades de que el naturalizado mexicano nacido en Colombia regrese al territorio azteca.

X

Según lo informado por el periodista Aldo Farías, Pantera Quiñones no está del todo contento en Arabia Saudita, no solo por las cuestiones de futbol, sino por el estilo de vida en general de Medio Oriente. En ese sentido, el reportero aseguró que el delantero de 28 años no descartaría un posible regreso a la Liga MX en el corto o mediano plazo.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Por cuánto dinero fue vendido Julián Quiñones de América a Arabia Saudita?

A lo largo de su carrera deportiva Julián Quiñones provocó que se mueva mucho dinero por él. En 2022 Tigres UANL lo vendió por 2.6 millones de euros al Atlas. Más tarde, en julio de 2023 pasó al América por más de 9 millones de la moneda europea. Por último, el Al-Qadsiah compró a la Pantera por € 13.8 millones.

En ese contexto, a lo largo de su carrera Quiñones provocó que se movieran cerca de 25,4 millones de euros por sus transferencias. Ahora, tiene contrato hasta junio de 2028 en territorio saudí, por lo que no sería para nada sencillo su regreso a México, al menos no por una cifra baja de transferencia.

Las estadísticas de Julián Quiñones en el Club América

Partidos jugados: 52

Encuentros disputados como titular: 43

Goles: 23

Asistencias: 10

Tarjetas: 7 amarillas

Títulos: 3

Los números de la Pantera Quiñones en Atlas de Guadalajara

GettyImages

Partidos jugados: 83

Encuentros disputados como titular: 81

Goles: 36

Asistencias: 10

Tarjetas: 15 amarillas y 1 roja

Títulos: 3

Así le fue a Quiñones en Tigres UANL

Tony Garcia/Tony Garcia (L-R) JULIAN QUINONES OF TIGRES, JONATAN MAIDANA OF TOLUCA AND ANDRE-PIERRE GIGNAC O TIGRES during the game Tigres UANL vs Toluca, corresponding to reclassification of the Torneo Apertura Guard1anes 2020 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on November 22, 2020.



(I-D), JULIAN QUINONES DE TIGRES, JONATAN MAIDANA DE TOLUCA Y ANDRE-PIERRE GGNAC DE TIGRES durante el partido Tigres UANL vs Toluca, correspondiente a la reclasificacion del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 22 de Noviembre de 2020.