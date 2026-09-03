OFICIAL: Cata Domínguez regresa a Cruz Azul

En las últimas horas se ha confirmado que Julio César 'Cata' Domínguez regresó al conjunto de Cruz Azul en pleno Apertura 2026. Fuentes cercanas del club le han revelado a Azteca Deportes que vuelve a la institución y tendrá una nueva etapa.

El motivo por el que regresa 'Cata' Domínguez a Cruz Azul

'Cata' Domínguez tendrá una nueva etapa en el Cruz Azul. Tras su retiro del futbol profesional, llega al club para iniciar una etapa como DT, pero será como auxiliar de Marco Calvillo en la categoría sub-21.

'Cata' busca mejorar el ritmo del equipo y aportar su experiencia que tiene en la institución tras estar tantos años en el club, poder enseñarle a los jóvenes lo que significa poder portar esos colores y dar su máximo en cada partido.

Por el momento, su regreso no ha sido confirmado o difundido de forma oficial por el club, se espera que en los próximos días lo puedan confirmar en las redes sociales.

Así va Cruz Azul Sub21

El conjunto de Cruz Azul Sub21, se encuentra en el octavo lugar de la tabla tras seis jornadas disputadas. Hasta el momento, no ha podido ganar dentro del tiempo reglamentario, registra cinco empates y una derrota. Ha logrado ganar cuatro encuentros desde los once pasos, por lo que suma 9 puntos en total. 5 puntos de empates y cuatro más por la victoria desde los once pasos.