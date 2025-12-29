Fue campeón de la Liga BBVA MX y hoy se retirará del futbol en un equipo que casi nadie conoce

A mediados del mes de noviembre, aún batallaba con los defensores rivales de Primera División, pero ahora, el panorama de Julio César Furch es totalmente distinto. El recordado delantero argentino, que obtuvo el bicampeonato con Atlas entre los años 2021 y 2022 , dejó el futbol de élite para regresar al club que lo vio nacer. Recibido como un héroe, el jugador de 36 años fue presentado como nuevo jugador de Deportivo Winifreda.

Julio Furch se suma al futbol amateur antes de terminar con su carrera

Luego de haber finalizado su contrato con Banfield de Argentina, Furch se unió al club de su pueblo natal en La Pampa, que cuenta con apenas 3,000 habitantes y que milita en el Torneo Oficial de la Liga Cultural de Fútbol. Cabe destacar que el ex Atlas y Santos Laguna tocó sus primeros balones a los 5 años de edad en este equipo y, tras jugar un tiempo en Deportivo Mac Allister, regresó con 15 para ser el goleador del campeonato.

Julio Furch en Atlas|Crédito: Mexsport

Su potencia física y su olfato goleador dentro del área rival cautivaron a Olimpo de Bahía Blanca, equipo donde tuvo su primera experiencia en la máxima categoría del futbol argentino. También jugó en equipos como San Lorenzo, Arsenal, Belgrano y Santos (Brasil) en suelo sudamericano. Sin embargo, en México alcanzó la gloria con tres equipos diferentes.

El anuncio más esperado por los hinchas del Club Social y Deportivo Winifreda ya es una realidad: el delantero pampeano Julio César Furch volverá a vestir la camiseta del primer equipo en la temporada 2026...https://t.co/CZAMelqHgN — Club Social y Deportivo Winifreda (@CSDWinifreda) December 26, 2025

El recordado paso de Furch por el futbol mexicano

En diciembre del año 2014, Julio fue anunciado como nuevo refuerzo de los Tiburones Rojos de Veracruz. En aquella ocasión, el delantero argentino finalizó el Clausura 2015 como el segundo máximo artillero y, un año más tarde, conseguiría ganar la Copa MX, siendo su primer título en suelo mexicano.

Julio Furch en Tiburones Rojos de Veracruz

Su gran nivel llamó la atención de Santos Laguna, equipo que lo compró para afrontar el Clausura 2017. Tardó solamente un año para conseguir un título con los Laguneros, luego de haber levantado el trofeo del Clausura 2018, siendo el último título de Liga BBVA MX del equipo hasta la fecha.

En 2020, Furch ya era uno de los delanteros más destacados del futbol mexicano, con un precio en el mercado que alcanzaba los 6 millones de euros, según Transfermarkt. En 2021, el atacante ficha por Atlas, equipo donde conseguiría obtener el título del Apertura 2021 y el Clausura 2022, un bicampeonato que quedará en la historia de los rojinegros.