El emotivo mensaje de Julio Furch a la afición del Atlas

Los Rojinegros se despidieron de otra de sus figuras y piezas fundamentales en el bicampeonato conseguido hace un par de temporadas, Julio Furch y la directiva de Atlas anunciaron el fin de su relación y no podría faltar el emotivo mensaje del histórico atacante a los aficionados Rojinegros.

“Es doloroso poder partir de México después de tantos años, pero creo que en algún momento nos volveremos a reencontrar. Con la palabra gracias me voy, en México siempre me sentí muy querido. Agradecerles a cada uno de los que me brindo el apoyo. La gente siempre me ha hecho sentir muy bien, agradecerles por este cariño”, mencionó El Emperador en conferencia de prensa.

Video: Gol de Julio Furch en los cuartos de final | Atlas 1-0 Rayados

El argentino se va a Brasil tan sólo unos días después de decirle adiós a Julián Quiñones. Los Zorros anunciaron la salida de su atacante, Julio César Furch, quien por voluntad propia partirá al Santos de Brasil, un sueño que tenia en mente el jugador.

“Si bien fue pedido mío el salir, ces doloroso por todo lo que se consiguió aquí. Jugar en una liga como la brasileña no a cualquier futbolista se le da es un premio qué me da la vida y el fútbol, agradecido con Santos (Brasil) por esta oportunidad”, mencionó en conferencia de prensa Julio Furch.

Así fue el paso de Furch por Atlas

El argentino arribó afinales de 2020 al Atlas luego de buenas temporadas en Veracruz y Santos Laguna, el “Emperador” superó una lesión qué vivió en los primeros días como Rojinegro y regresó para en dos campañas ser campeón con. Cuadro tapatío y convertir el penalti decisivo en las dos finales (León Apertura 2021/ Pachuca Clausura 2022).

“Agradecer el cariño durante todos estos años, qué sin duda ha sido muchísimo cariño por parte de la gente, es mutuo, el respeto y cariño de mí a la gente porque se ha brindado en la grada conmigo. Y ha dejado todo por conseguir el título tan ansiado juntos”.

El contrato de Julio Furch finalizaba a finales de año y con esta posibilidad se llegó a un acuerdo entre la directiva y jugador para rescindir la relación, y el jugador puede negociar de forma libre con el conjunto carioca.