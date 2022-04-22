Con un anillo de campeón en sus manos, Julio Urías se ha convertido en la sensación de las Grandes Ligas. El pitcher mexicano de a poco se fue ganando un lugar en el roster principal de lanzadores de los Dodgers, hoy ocupando el cuarto turno.

Te puede interesar: Los Diablos Rojos del México comienzan la temporada con el pie derecho

El 2020 marcó una época al nacido en Culiacán Sinaloa, pues si bien fue su temporada de consolidación en la MLB, también marcó el partido de su vida, aquel en el que cerró el sexto juego de la Serie Mundial ante lo Rays de Tampa Bay, y apuntarse el salvamento con el out 27, y terminar con la larga espera que sufrían los fanáticos angelinos.

En entrevista exclusiva Julio Urías nos contestó 10 preguntas rápidas

El serpentinero mexicano tiene el sueño de volver a ser campeón con los Dodgers, además de que confesó cual es su comida favorita, quien era su ídolo de la infancia, su música preferida y donde espera poder retirarse.

Te puede interesar: Acereros de Monclova arrancan temporada como serio contendiente