Acereros de Monclova arrancan temporada como serio contendiente

Con un equipo que se ve y se anuncia como un verdadero trabuco, los Acereros de Monclova apuntan a ser una novena desafiante en toda la campaña e inclusive de alcanzar el título.

Aunque el manager Mickey Callaway no sostiene en sus últimas declaraciones una clara afirmación sobre alcanzar el campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol, sí sostiene que en todas las posiciones hay alta competencia y mucha calidad.

Explica que los lanzadores pueden resolver todas las situaciones en todos los momentos de los partidos, y además que los bateadores son de un alto poder, por lo que “será divertido” verlos en acción con la experiencia en Grandes Ligas que los califica como estelares.

Esta es la rotación de Acereros de Monclova

La rotación de Acereros de Monclova: 1. Héctor Velázquez , 2. Eduardo Vera, 3. Wílmer Ríos, 4. Francisco Ríos y 5. Geno Encina serán de inicio los abridores del equipo azul. A estos se sumará Héctor Daniel Rodríguez en cuanto esté en condiciones de lanzar, tras recuperarse de una lesión en la ingle.

“Creo que esos cinco abridores realmente pueden mantenernos en los juegos, dominar en momentos y hacer exactamente lo que necesitamos. Realmente me encanta el trabajo que le han dedicado en la pretemporada”, indicó el timonel Acerero Callaway.



Cuadro titular de los Acereros de Monclova

Sin revelar un orden al bat en específico, mencionó a quienes estarán como titulares en el terreno del Estadio Monclova. En la posición defensiva, Acereros tendrá así su primer encuentro de la temporada:

BD. Chris Carter, C. Logan Moore, 1B. Pablo Sandoval, 2B. Juan Pérez, 3B. Rodolfo Amador, SS. Addison Russell, JI. José Martínez, JC. Keon Broxton y JD. Josh Reddick.

Acereros recuperará importantes jugadores en lista de lesionados



Sobre Francisco Peguero, destacó Callaway que presenta una tendinitis desde hace 7 días:

“Él no estará arrancando la temporada, pero se siente muy bien, estará ahí en el dugout para que lo vean los aficionados, y tendremos a Peggy Time de regreso muy pronto porque lo necesitamos en el lineup”, mencionó Callaway.

En el caso de César Tapia, sus palabras fueron: “tiene un ligero detalle con una mano agravada, pero está día a día y lo veremos muy pronto”.

En lo que respecta a Bruce Maxwell será activado en cuanto esté en condiciones de catchear, lo cual se prevé sea para mediados de mayo.

“Eso es lo que me encanta de este equipo: no solamente por el roster tienes decisiones realmente difíciles que tomar, todos en este lineup pueden batear y es difícil para mí resolver cómo van a funcionar esas piezas juntas. No estoy 100 por ciento seguro del orden, pero va a ser muy divertido verlo. Les sugeriría a todos que vengan al juego y ver jugar a estos ligamayoristas porque va a ser muy entretenido”. Señaló el mánager.

Mensaje a la afición de los Acereros de Monclova, previo al Juego Inaugural ante Durango

“Realmente lo puedo sentir en la ciudad de Monclova: te paseas y todo mundo tiene una gorra de Acereros, una sudadera, una playera, tienen calcomanías en sus autos y eso me emociona por lo que estoy por vivir. Si van a venir a gastar su merecido sueldo para vernos jugar, lo haremos al mejor nivel de nuestras habilidades; vamos a jugar duro porque se lo merecen”, fue lo declarado por el Sr. Callaway.