Juninho tuvo estas ofertas que nadie rechazaría, pero él prefirió decirle que sí a Pumas

Juninho Vieira tuvo más opciones además de Pumas UNAM para cambiar de equipo en este invierno. El delantero brasileño de 29 años ganó todo con Flamengo durante el año 2025, pero la frustración de no ser titular en el equipo de Filipe Luís fue mayor. Así fue como tomó la decisión de cambiar de equipo tras ganar la Copa Libertadores y jugar la final de la Copa Intercontinental ante PSG .

Sin embargo, Juninho reveló en una entrevista con Mediotiempo que también tuvo sobre la mesa ofertas de Brasil y Europa , pero prefirió aceptar la propuesta de los Felinos. “Tuve algunas propuestas de Brasil y de algunos clubes de Europa también, pero Efraín Juárez es un tipo que quiere ganar y Pumas también tiene muchos años sin ganar. Creo que nuestras ideas nos impactaron y fue lo más importante para poder venir aquí”, manifestó.

Juninho descartó ofertas de Brasil y Europa para jugar en México|Crédito: Pumas UNAM / X

La razón por la que Juninho se unió a Pumas

Además de tener el deseo de volver a llevar a Pumas hacia lo más alto, el futbolista con pasado en Qarabağ afirmó que Nathan Silva, zaguero central brasileño, fue importante para convencerlo de llegar a la Liga BBVA MX. También destacó que el paso de Dani Alves por el conjunto universitario influyó en su decisión, al tratarse de una leyenda del futbol a nivel mundial.

“Él siempre piensa en grande y es un club de estatutos grandes”, fue lo que mencionó Juninho respecto al exjugador con largo recorrido en el FC Barcelona. No obstante, es una realidad que Silva es el compañero de Pumas con el que más diálogo tiene, debido a la facilidad de conocer el idioma.

“Nathan es de mi estado de Minas; su esposa también es de mi ciudad. Por ser brasileño, es más fácil hablar con él; también es muy cercano”, explicó Juninho. Lo cierto es que será cuestión de tiempo para que comience a amigarse con el resto del vestuario.

Juninho quiere que Pumas vuelva a ser campeón|Crédito: Pumas UNAM / X

Un fichaje costoso, pero que promete

Fichar a Juninho no fue una tarea sencilla para Pumas. Además de luchar con los demás pretendientes del delantero, la directiva tuvo que ofrecer un monto de traspaso elevado para cubrir las pretensiones de Flamengo. Así es como los de Pedregal desembolsaron una cantidad cercana a los 5 millones de dólares para adquirir la totalidad de su ficha.

De momento, el brasileño respondió de gran manera. Fue titular en dos de las tres jornadas que disputó Universidad en lo que va de Clausura 2026 y marcó un gol, precisamente en la última fecha frente a Club León. Dicho partido fue su primera titularidad con los Felinos y espera por tener un gran torneo; el comienzo fue bueno: un triunfo y dos empates para el equipo de Efraín Juárez.

