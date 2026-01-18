Pumas vs León: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Clausura 2026; marcador online

Los Pumas de la UNAM enfrenta este domingo 18 de enero al Club León en el Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputa a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el tradicional horario de mediodía en Ciudad Universitaria.

El conjunto universitario llega invicto a este compromiso tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas del torneo, en su debut, Pumas empató 1-1 ante Querétaro en casa, con anotación de Adalberto Carrasquilla, en un encuentro donde los Gallos igualaron el marcador en la recta final.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Defensa central mexicano, proveniente de la Liga de Ascenso, llegaría para reforzar a un grande de la Liga BBVA MX

En la Jornada 2, los auriazules consiguieron una victoria como visitantes al vencer 1-0 a Tigres en el Estadio Universitario, con gol de Robert Morales, resultado que puso fin a una prolongada racha sin triunfo en esa cancha. En ese partido, Álvaro Angulo fue expulsado en tiempo de compensación.

León, por su parte, llega con un balance de tres puntos en el arranque del Clausura 2026, en la primera jornada superó 2-1 a Cruz Azul en casa, con goles de Ismael Díaz y Bryan Colula. Posteriormente, en la fecha doble, cayó 2-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, donde Rogelio Funes Mori marcó el tanto esmeralda en los minutos finales.

El encuentro en Ciudad Universitaria marca la tercera fecha del torneo, en una etapa temprana del campeonato en la que ambos equipos buscan consolidar su paso y sumar puntos que les permitan mantenerse en la parte alta de la tabla general.

Te pude interesar: ÚLTIMA HORA: Figura de la Liga BBVA MX se lesiona por las malas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc