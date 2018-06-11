‘Terrible’ Morales ya es inmortal

Canastota, Nueva York.- ¡Enhorabuena! El exboxeador mexicano Érik ‘Terrible’ Morales ya es parte de los inmortales tras ser inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional ubicado en Canastota.

Junto al “Terrible” Morales, vivieron un día y un fin de semana inolvidables el ucraniano Vitali Klitschko, quien brilló en la división de los completos, y el estadounidense Ronald “Winky” Wright, excampeón superwelter.

Tras el desfile por las calles de esta ciudad, las nuevas leyendas en el recinto estuvieron en la ceremonia de inducción, donde recibieron su anillo y diploma que los oficializa como nuevos integrantes del Salón de la Fama.

“Soñaba con ser un buen peleador, con ser campeón del mundo alguna vez”, dijo Morales, agradecido con todos los que de alguna manera tuvieron que ver con su exitosa carrera, en la que ganó títulos en las divisiones gallo, pluma, superpluma y superligero.

“Terrible” se convirtió en el peleador número 15 nacido en México que ingresa al recinto de los inmortales, junto a Rubén “Púas” Olivares, Salvador “Sal” Sánchez, Carlos Zárate, Miguel Canto, Vicente Saldívar, Pipino Cuevas y Alberto “Baby” Arizmendi.

También están Carlos Palomino, Daniel Zaragoza y Humberto “Chiquita” González, Ricardo “Finito” López, Julio César Chávez, Guadalupe Pintor, Marco Antonio Barrera y este domingo el “Terrible” Morales.

Te puede interesar: Terence Crawford vs Jeff Horn | Resumen (video)