Mientras el DT de Portugal gana más de 4 millones, este es el sueldo de Javier Aguirre en México

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, es uno de los entrenadores con mayor salario en todo el mundo. Asumió el cargo de director técnico del combinado luso en enero de 2023 y estuvo al mando durante todo el proceso de clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un gran trabajo hecho en Bélgica anteriormente, los directivos portugueses le ofrecieron un salario gigantesco y que Javier Aguirre no logra alcanzar en México.

Diversos reportes indican que el español Martínez tiene un salario anual de 4,6 millones de dólares, cifra que lo colocó como el tercer entrenador mejor pagado de la Eurocopa 2024 que tuvo a España como ganador. Esta cifra queda muy por detrás de los sueldos que ofrece la Liga BBVA MX con André Jardine y Efraín Juárez como ejemplo. Sin embargo, el ‘Vasco’ Aguirre también queda por detrás del DT de Portugal.

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El salario que recibe Javier Aguirre en México

La información disponible señala que Javier Aguirre percibe un salario anual de 2,9 millones de dólares dirigiendo a la Selección Mexicana. Este monto lo mantiene alejado de Roberto Martínez, manteniendo una diferencia de 1,7 millones de dólares a favor del estratega español. Sin embargo, esta brecha amplia no se justifica por la trayectoria de ambos entrenadores.

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Martínez tuvo un extenso paso por el futbol inglés donde consiguió ser campeón de la FA Cup en la temporada 2012-13 con el Wigan Athletic. En 2016 tuvo su primera experiencia como entrenador de selecciones, realizando un gran trabajo con Bélgica. Sin embargo, fue despedido al no pasar la fase de grupos del Mundial 2022. Desde 2023 dirige a Portugal, equipo con el que consiguió ser campeón de la UEFA Nations League en 2025.

Aguirre tiene un currículum más extenso, habiendo dirigido a equipos como Atlético Madrid, Espanyol, Mallorca, entre otros. En el futbol mexicano ganó la Liga BBVA MX con Pachuca y fue campeón de la Concacaf Champions Cup con Rayados de Monterrey. En 2024 comenzó con su tercer ciclo como DT de México y consiguió el título de la Copa Oro 2025. También dirigió otras selecciones como Egipto y Japón.

Javier Aguirre|Daniel Benavides/Daniel Benavides

Los números de Roberto Martínez y Javier Aguirre

Roberto Martínez (Portugal)

Partidos dirigidos: 36.

Ganados: 27.

Empatados: 3.

Perdidos: 6.

Goles a favor: 107.

Goles recibidos: 39.

Javier Aguirre (México - tercer ciclo)

Partidos dirigidos: 24.

Ganados: 14.

Empatados: 6.

Perdidos: 4.

Goles a favor: 36.

Goles recibidos: 19.

La diferencia económica entre ambos se justifica en el poderío financiero del futbol europeo que suele pagar salarios más elevados. El recorrido de ambos es extenso y se verán las caras por primera vez en el duelo amistoso entre México y Portugal este próximo sábado 28 de marzo.

