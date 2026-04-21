No solo Helinho ni Henry Martín: esto pasó con la árbitra Karen Díaz tras el conflicto en el América vs. Toluca

Karen Díaz estuvo presente en el duelo entre América y Toluca como árbitra asistente y estuvo envuelta en la polémica que generó una ola de suspensiones. Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, señaló a la abanderada en conferencia de prensa por una supuesta “preferencia” hacia los jugadores azulcremas durante el conflicto que se generó dentro del terreno de juego en los minutos finales.

El director técnico de Toluca criticó a Karen Díaz por “abrazar” a Alejandro Zendejas durante su riña con Helinho. La árbitra asistente intentó proteger al futbolista azulcrema quitándolo de la escena, una acción que generó aún más polémica. A raíz de esta situación, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol tomó una decisión con la jueza pensando en la próxima jornada del Clausura 2026.

Helio Nunes Helinho of Toluca and Alejandro Zendejas of America during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Toluca/Cortesia Club Toluca

Karen Díaz no verá acción en la Jornada 16

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para los partidos de jornada doble que se llevarán a cabo entre este martes 21 y miércoles 22 de abril. En dicho informe se destaca la ausencia de Karen Díaz, árbitra asistente que estuvo presente en el duelo entre Águilas y Diablos, quien fue señalada de respaldar a los jugadores americanistas. Su exclusión en la próxima jornada podría ser de las conductas indicadas como incorrectas y fuera de lugar.

TE PUEDE INTERESAR:



Hasta el momento, la Comisión de Árbitros no informó si su ausencia corresponde a algún tipo de sanción, pero esta decisión llama mucho la atención tras lo sucedido en el Estadio Banorte. Cabe destacar que Ismael López Peñuelas, quien fue el árbitro central en el juego entre América y Toluca, tampoco fue seleccionado para dirigir en la Jornada 16 incrementando las dudas sobre si se trata de un posible castigo para ambos silbantes.

Helio Nunes Helinho of Toluca and Alejandro Zendejas of America during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|-MexSport Agency-/-MexSport Agency-

Un partido con muchas sanciones

La trifulca generada en el terreno de juego del Azteca provocó la expulsión de dos jugadores de Toluca, incluyendo al brasileño Helinho. La bronca se extendió hasta los vestidores y los jugadores Henry Martín y el propio Zendejas también fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria. El futbolista del cuadro escarlata recibió tres juegos de suspensión, mientras que la ‘Bomba’ solo uno; por otro lado, el mexicoestadounidense solo padeció una multa económica.

