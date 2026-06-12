Katia Itzel debuta en Mundial 2026: será cuarto árbitro en partido de Países Bajos vs Japón

Katia Itzel García fue una de los dos árbitros centrales mexicanos designados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tendrá su primer partido pronto en el calendario. La FIFA realizó las designaciones arbitrales para los juegos 9, 10, 11 y 12 y en el compromiso de Países Bajos vs. Japón, que se disputará el domingo 14 de junio, aparece el nombre de la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México junto a otra de las árbitras mexicanas.

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Katia Itzel arbitrará en la Copa del Mundo 2026|MEXSPORT

García Mendoza trabajará como la cuarta árbitro en el juego entre Países Bajos vs. Japón, rivales del Grupo F. La terna arbitral principal estará conformada por los estadounidenses Ismail Elfath y los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins. Además, la árbitro de la LIGA BBVA MX estará acompañada de su compatriota Sandra Ramírez, quien fungirá como árbitro asistente de reserva.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 9, 10, 11 and 12 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

La silbante de 33 años tiene amplia experiencia internacional más allá de las contiendas de futbol mexicano. Katia Itzel García cuenta con partidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa Oro de 2025 y en la Copa de Campeones de Concacaf. Hasta ahora, la competencia donde más veces ha silbado es la LIGA BBVA MX con múltiples encuentros de fase regular y dos participaciones en la liguilla.

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Horario y dónde ver el Países Bajos vs. Japón

Katia Itzel García debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como cuarta árbitro en el Países Bajos vs. Japón y este es uno de los 32 partidos que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS. El duelo entre neerlandeses y japoneses tendrá lugar el domingo 14 de junio a las 14:00, tiempo del Centro de México. La transmisión del compromiso en el Estadio de Dallas será a través de Azteca 7, así como en el sitio web y la app de Azteca Deportes.