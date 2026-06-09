Christian Eriksen rompe el silencio después de segundo desvanecimiento

Christian Eriksen se desvaneció por segunda vez en su carrera durante un partido de futbol mientras disputaba el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El futbolista danés tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital pese a contar con un desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés). Dos días después del incidente, el jugador del Wolfsburgo rompió el silencio mediante una publicación en redes sociales. Eriksen señaló que se encuentra sano y salvo con su familia. Además, especificó que fue una situación muy distinta a cuando se desvaneció durante la Eurocopa de 2021.

“Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente puedan imaginar, recibir un shock de mi ICD ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles a todos que esta fue una situación diferente a la que sucedió en 2021. Me siento bien, y mi recuperación ya ha comenzado”, escribió Eriksen en Instagram. “Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido con los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años”.

Dinamarca no clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al quedar en segundo lugar del Grupo C en los Clasificatorios de la UEFA. Eso les permitió jugar los playoffs europeos, pero ahí fueron eliminados en la final por Chequia, que será uno de los rivales de México en el torneo, al decidir todo en penales después de empatar a dos en los 120 minutos. Ahora, el objetivo de Eriksen es tomar unas vacaciones y disfrutar a su familia.

“Por ahora, mi enfoque es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, aseveró el futbolista de 34 años.

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Los números de Christian Eriksen en la última temporada

Con 34 años, Eriksen disputó 34 partidos en la Bundesliga con el Wolfsburg. El mediocentro danés se convirtió en capitán del equipo en la fase final del torneo y logró sumar tres goles y diez asistencias tras ver acción en 2,724 minutos, El problema es que no pudo evitar el descenso de la primera división alemana.