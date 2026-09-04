¡KATIA ITZEL ESTÁ DE REGRESO! 😱⚽ Lista para impartir justicia en Juárez vs Pachuca
¡Vuelve al terreno de juego! 🚨 Katia Itzel está lista para dirigir el Juárez vs Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2026. ⚽🔥
¡KATIA ITZEL REGRESA A LA LIGA MX! 😱⚽
Katia Itzel García está lista para volver a la actividad y será la encargada de impartir justicia en el duelo entre Juárez y Pachuca, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Los Bravos y los Tuzos se enfrentan en un partido que promete emociones, mientras todas las miradas también estarán puestas en el regreso de Katia Itzel al terreno de juego.