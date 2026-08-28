Kenia Lechuga hace historia: conquistó el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026

El atletismo mexicano ha vuelto a tener un momento histórico, esto tras la gran victoria de Kenia Lechuga, quien logró ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo celebrado en Ámsterdam 2026.

La atleta originaria de Nuevo León y leyenda de Exatlón México, consiguió el primer lugar en la prueba de par de remos cortos de peso ligero, donde obtuvo un tiempo de 7 minutos, 29 segundos y 16 centésimas.

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Así fue el histórico triunfo de Kenia Lechuga

La competencia estuvo sumamente cerrada, donde Kenia Lechuga demostró la gran resistencia que tiene, pues al llegar la etapa final de la regata, la mexicana estaba en el cuarto lugar, pero comenzó un fuerte ataque a pocos metros de la final.

Tras la demostración de esfuerzo en los últimos metros, Kenia Lechuga logró remontar posiciones y quedarse con el primer lugar de la competencia, al superar a la rusa Mariya Zhovner, quien fue el segundo lugar y a las neerlandesa Femke van de Vliet, quien fue medalla de bronce.

¡Kenia Lechuga es CAMPEONA DEL MUNDO! 🌎🏆

La mexicana conquistó el título en el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026, en la prueba LW1x, con un impresionante tiempo de 7:29.16.

¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽🫶 pic.twitter.com/gD7gsUJfX6 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 27, 2026

El 2026, ha sido un año muy importante para Kenia Lechuga, quien ha logrado sumar dos medallas de oro, las cuales ha conseguido en el serial de las Copas del Mundo del Remo, sus preseas llegaron en las sedes de Lucerna, Suiza y Sevilla, España.

La mexicana pasa por un gran momento, pues en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, se logró quedar con dos medallas, una de ellas en la prueba de W1x y la segunda en equipo con Alexis López, con quien compitió en el doble par de remos cortos mixto.

Sin duda, Kenia Lechuga sigue demostrando que la perseverancia y el esfuerzo brindan buenos resultados en el mundo del deporte.