Los mexicanos a seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

A escasos días de que arranquen los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la delegación mexicana se reporta lista con uno de los contingentes más sólidos y competitivos del continente, con la misión clara de refrendar su hegemonía histórica en la región.

El equipo nacional estará conformado por 646 atletas (332 hombres y 314 mujeres) distribuidos en 40 disciplinas, apostando por mantenerse en lo más alto del medallero gracias a una mezcla de campeones mundiales, medallistas olímpicos y figuras consolidadas en su plenitud deportiva.

A continuación, diez de las cartas más fuertes que lideran las expectativas de medalla para México:

1. Yareli Acevedo (Ciclismo de pista)

Consolidada como una de las mejores pedalistas del mundo en pruebas de resistencia, la capitalina llega en plena forma tras brillar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista y en el ciclo olímpico. Su gran velocidad, versatilidad en pruebas de fondo y lectura de carrera la posicionan como una sólida favorita al oro, respaldada por su experiencia previa como olímpica en París 2024 y medallista en Copas de Naciones UCI.

2. Kenia Lechuga (Remo)

Un auténtico sinónimo de constancia y la mejor remera en la historia de México. Con tres experiencias olímpicas a cuestas (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), múltiples campeonatos continentales y podios en Copas del Mundo dentro de la modalidad de single scull, mantiene a la embarcación nacional en la élite continental por casi una década.

3. Alegna González (Marcha)

Como flamante diploma olímpico y situada permanentemente en la cima del ranking mundial de los 20 kilómetros y el relevo mixto, Alegna encabeza al atletismo mexicano con múltiples preseas internacionales y un historial destacado que la proyecta fuertemente rumbo a los próximos retos olímpicos.

4. Alejandra Ortega (Marcha)

La representante de Chihuahua ha demostrado un crecimiento notable a lo largo del actual ciclo olímpico, afianzándose dentro de la selección nacional como una constante medallista en liza nacional e internacional, perfilándose como una contendiente natural en los 20 kilómetros para mantener el histórico dominio de México en la especialidad.

5. Uziel Muñoz (Impulso de bala)

El sonorense rompió paradigmas al convertirse en el primer mexicano en competir de tú a tú con la élite mundial del lanzamiento de bala. Tras su paso por París 2024, su condición de campeón centroamericano y panamericano, y múltiples récords nacionales quebrados, busca reafirmar su jerarquía en la región.

6. Erick Portillo (Salto de altura)

Como estandarte de la nueva generación del atletismo mexicano, Portillo arriba a Santo Domingo respaldado por haber cruzado la exigente barrera de los 2.28 metros y consolidarse como uno de los saltadores más destacados de América Latina, además de sumar experiencia olímpica en París 2024.

7. Gabriela Rodríguez (Tiro deportivo)

Además de ser una de las principales aspirantes a la medalla de oro en la modalidad de skeet, la experimentada tiradora y campeona panamericana recibió la distinguida responsabilidad de ser la abanderada de la delegación nacional en la ceremonia inaugural junto al clavadista Juan Manuel Celaya.

8. Aremi Fuentes (Halterofilia)

La histórica medallista de bronce en Tokio 2020 y referente indiscutible de las pesas en el país regresa a la máxima exigencia competitiva tras superar una etapa de lesiones, lista para incrementar un palmarés que la consagra como una de las atletas más condecoradas de la historia deportiva mexicana.

9. Daniela Souza (Taekwondo)

Dueña absoluta de la categoría y ex número uno del ranking global, la campeona mundial y panamericana llega con el firme objetivo de mantener con vida la prolífica cosecha de medallas que este arte marcial suele aportarle a México en competencias internacionales.

10. Marina Malpica (Gimnasia rítmica)

La veracruzana lidera la revolución de la gimnasia rítmica individual en México. Respaldada por su estatus de campeona panamericana y su participación en Campeonatos Mundiales, busca consolidar el notable despegue de esta disciplina en tierras dominicanas.

Más estrellas por seguir:

El potencial de la delegación mexicana va más allá de esta decena de atletas. El equipo también contará con referentes mundiales de la talla de Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, respaldados por potentes escuadras en clavados, tiro con arco, atletismo y gimnasia que buscarán consolidar a México en la cumbre del deporte regional.

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