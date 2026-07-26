La lista de los mexicanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Conoce a los atletas mexicanos más destacados que tendrás que seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Ha comenzado la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que tendrá participación diaria hasta el 8 de agosto y la delegación Mexicana ya registra 18 medallas conseguidas hasta el momento.
¡México marca el paso! 🇲🇽🔥
Nuestra delegación lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 18 medallas: 🥇7 de oro, 🥈5 de plata y 🥉6 de bronce.
Esto apenas comienza.#MexicanosAlSonoroRugir #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/0OTmAvRiwr
— CONADE (@conadeoficial) July 26, 2026
Siendo una competición en la que se espera que México logre hacer un gran papel, aquí te decimos a los deportistas mexicanos que debes de seguir y estar al pendiente de su participación.
Los deportistas mexicanos a seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Algunos de los deportistas destacados de México para seguir duranto los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 son:
Gabriela Rodríguez, la abandera de México en la ceremonia de apertura, experta en tiro deportivo es una de las favoritas al estar dentro de las mejores del mundo.
Matías Grande de tiro con arco. Un joven de 22 años de edad que pinta para ser una de las figuras para el futuro. Ya cuenta con varias medallas en Panamericanos, fue cuartofinalista en el Campeonato Mundial con Arco del 2025 y cuenta con experiencia de ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.
Osmar Olvera de clavados, es uno de los más conocido de todos, pero debuta en unos Juegos Centroamericanos, en donde buscará conseguir el oro.
Otros de los deportistas que debes de estar al pendiente son:
- Clavados: Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, Randal Willars, Alejandra Estudillo.
- Tiro con arco: Alejandra Valencia, Andrea Maya Becerra (Maya Becerra), Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez, Matías Grande, Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández, etc.
- Atletismo: Alegna González, Uziel Muñoz, Erick Portillo (o Erick Josué Portillo), Alejandra Ortega, Laura Galván, Diego del Real.
- Ciclismo de pista: Yareli Acevedo.
- Judo: Prisca Awiti, Edna Carrillo.
- Taekwondo: Carlos Sansores, Daniela Souza, Leslie Xcaret Soltero, entre otros.
- Remo: Kenia Lechuga.
- Halterofilia: Aremi Fuentes, Irene Borrego, Janeth Gómez.
- Tiro deportivo: Gabriela Rodríguez, Alejandra Zavala y otros.
- Natación / Aguas abiertas: Paulo Strehlke (Strelhke), Miranda Grana, Celia Pulido, Andrés Dupont, Dalia Moreno, Yuritzi/Yaritzy Salgado, Diego Obele, y más.