Ella es Kerri Strug, la atleta que compitió con el tobillo roto en los Juegos Olímpicos de 1996

Estamos a menos de dos años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, mismos que se esperan sean uno de los más importantes de todos los tiempos gracias a la cantidad de atletas que llegarán a los Estados Unidos a fin de poner el nombre de sus respectivos países en alto.

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Sin embargo, luce muy complicado que una historia como la ocurrida en los Juegos Olímpicos de 1996 se pueda repetir, pues hace 30 años la estadounidense Kerri Strug protagonizó uno de los mejores momentos en la historia de estos eventos y, en consecuencia, de la gimnasia artística.

¿Qué ocurrió con Kerri Strug en los Juegos Olímpicos de 1996?

Fue en Estados Unidos, más precisamente en Atlanta, en donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1996. Fue aquí en donde Kerri Strug logró convertirse en una de las figuras más grandes de su disciplina gracias a que compitió en beneficio de su país prácticamente con un tobillo roto.

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Strug formó parte del equipo conocido como Las Magníficas Siete, el equipo de gimnasia artística de los Estados Unidos. La rotación final llegó y aquí las norteamericanas compitieron por el oro ante Rusia, por lo que, tras el fallo de una de sus compañeras, Kerri definió todo en su rutina.

El primer salto de Strug le generó un fuerte esguince de tobillo, así como daños en los ligamentos. A pesar del dolor y lo fuerte de la situación, Kerri tomó la decisión de realizar el segundo salto para aterrizar con casi todo el cuerpo sobre su pie sano, ejecutando la maniobra de forma espléndida.

¿Quién se quedó con la medalla de oro en aquella ocasión?

Con el tobillo prácticamente roto, Kerri obtuvo una calificación de 9.712, misma que fue suficiente para asegurar el primer oro para los Estados Unidos en la historia del equipo femenino, la cual se dio precisamente en los Juegos Olímpicos en donde eran locales y favoritas al podio.