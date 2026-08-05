Kevin Álvarez, Emilio Lara o Dagoberto Espinoza: cuál de los 3 laterales gana más en Club América

El Club América no hizo foco extremo en el mercado de fichajes antes del inicio del Apertura 2026. El club azulcrema priorizó apostar por los futbolistas surgidos de la cantera aprovechando la gestión de Guillermo Almada como entrenador, además de tener en cuenta a algunos elementos retornados de sus préstamos. En este contexto, la plantilla actual de las Águilas cuenta con tres laterales en el sector derecho.

Uno es el ya conocido Kevin Álvarez, quien juega en Coapa desde el año 2023; Dagoberto Espinoza, uno de los canteranos de la institución; y Emilio Lara, futbolista que regresó al club tras un paso por el Necaxa en condición de cedido. A pesar de que los tres cubren la misma posición, uno de ellos saca notable ventaja respecto al salario que recibe en el América.

La diferencia de salarios entre Kevin Álvarez, Espinoza y Emilio Lara

De acuerdo a la información suministrada por el portal especializado Salary Sport, Kevin Álvarez es el lateral derecho de las Águilas que mayor cantidad de dinero recibe anualmente. La fuente señala que el exPachuca cobra 21,442,200 de pesos mexicanos gracias al contrato que mantiene vigente con el combinado azulcrema.

Esta cantidad equivale a más de 1,2 millones de dólares por temporada, colocándose como uno de los jugadores con salarios más elevados del América. En segundo lugar aparece Emilio Lara, quien estaría recibiendo poco más de 9 millones de pesos por año en Coapa. Esta cifra se traduce a poco más de 500 mil dólares por temporada aproximadamente.

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Finalmente, Dagoberto Espinoza aparece entre los salarios más bajos de toda la plantilla. El reporte indica que el lateral de 22 años gana 185 mil pesos por año aproximadamente. Cabe destacar que su salario podría verse incrementado si consigue renovar su contrato con las Águilas, ya que el mismo llegará a su fin el 31 de diciembre de este mismo año.

Kevin Álvarez|@kevinalvarez / IG

Los 5 salarios más elevados del América en 2026