Pocos imaginan cuál es el sueldo de Vinícius Lima en Club América: esto es lo que gana

Vinícius Lima vive un momento complicado en el Club América. El mediocampista brasileño perdió protagonismo desde hace varios meses y actualmente no entra en los planes de Guillermo Almada. A pesar de esa situación, su salario es alto entre los futbolistas de la plantilla azulcrema.

El brasileño llegó al América como una apuesta para reforzar el mediocampo por deseo de André Jardine. Cerca de la mitad de su paso por el club, Vinícius Lima dejó de ser considerado por el cuerpo técnico de Almada y tampoco ha vuelto a tener actividad oficial desde el partido frente a Pumas disputado el 11 de mayo.

Vinicius Lima|Crédito: Club América

¿Cuánto gana Vinícius Lima en Club América?

De acuerdo con información de sitios especializados y reportes cercanos al club, Vinícius Lima percibe ingresos cercanos a 1 millón de euros por temporada, considerando salario, bonos e incentivos. En cuanto al sueldo base, Capology lo ubica en el puesto 14 entre los jugadores mejor pagados del América.

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Pese a esos ingresos, el mediocampista no ha conseguido consolidarse. Su ausencia en las convocatorias y en el material fotográfico oficial que publica el club ha alimentado las versiones sobre una salida durante el mercado de transferencias.

Vinícius Lima está fuera de los planes de Guillermo Almada

El brasileño no ha disputado un solo minuto desde mayo y tampoco fue considerado durante el inicio del Apertura 2026. Todo apunta a que el cuerpo técnico busca liberar una plaza de extranjero NFM para incorporar nuevos refuerzos.

Diversos reportes indican que América negocia el regreso del jugador al Fluminense antes de finalizar el préstamo. Incluso, la institución tendría que pagar una compensación económica para cancelar de forma anticipada el acuerdo.

El futuro de Vinícius Lima parece estar lejos de Coapa

La directiva encabezada por Santiago Baños tampoco tendría previsto ejecutar la opción de compra que figuraba en el convenio con el club brasileño. El objetivo sería cerrar su salida y disponer de mayor margen para reforzar la plantilla.

Si la operación se concreta, Vinícius Lima pondrá fin a una etapa breve en el Club América. Aunque llegó con un salario importante y expectativas elevadas, nunca logró afianzarse en el equipo y ahora todo indica que volverá al futbol brasileño.

